Concordia: Alcoholizado, chocó varios autos, huyó y cayó con una camioneta que tenía pedido de secuestro

Un hombre de 29 años fue aprehendido este domingo al mediodía en Concordia luego de protagonizar una peligrosa secuencia que comenzó con el choque de varios vehículos estacionados y continuó con una fuga a bordo de una camioneta que, además, tenía un pedido de secuestro vigente.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la intersección de Moulins y Tala, donde personal de la Comisaría Cuarta constató que una Toyota Hilux blanca había colisionado contra varios automóviles que se encontraban estacionados.

Intentó escapar de la Policía

Tras advertir la situación, los uniformados intentaron detener la marcha de la camioneta y realizaron reiteradas señales y solicitudes de alto al conductor. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso y continuó con su marcha.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo y constataron que se encontraba en evidente estado de ebriedad.

La prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 2,81 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel extremadamente elevado.

Además, el conductor no contaba con la documentación correspondiente del rodado.

La camioneta tenía pedido de secuestro

La situación tomó una nueva dimensión cuando los policías verificaron los datos de la Toyota Hilux y establecieron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro vigente, con fecha 27 de septiembre de 2026.

La medida había sido requerida por el Juzgado de Garantías N° 3 de la ciudad de Paraná.

Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia y el fiscal Martín Núñez dispuso el secuestro de la camioneta y la aprehensión del conductor.

En el procedimiento también colaboró personal de Tránsito de la Municipalidad de Concordia, que intervino en las actuaciones correspondientes.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del hecho y la situación judicial vinculada al vehículo.

Redaccion de 7Paginas