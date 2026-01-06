Concordia: alertan por la prohibición y retiro del mercado de un producto lácteo

La medida fue adoptada de manera voluntaria y preventiva por la empresa, a raíz de la posible presencia de la toxina cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de fórmulas lácteas destinadas a lactantes.
Según detalló ANMAT, el retiro alcanza a lotes específicos de productos de consumo infantil, tanto de elaboración nacional como importados, los cuales no deben ser consumidos.
Productos alcanzados por la medida
Elaboración nacional (provincia de Santa Fe)
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
RNE N° 21-114032 – RNPA N° 21-130136
Presentación 400 g:
Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027
Presentación 800 g:
Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027
Producto importado (origen Suiza)
Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes
Marca: Nestlé Alfamino
Presentación 400 g
RNE N° 00-014591 – RNPA N° 079-00-022965
Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
Riesgos para la salud
La bacteria Bacillus cereus se encuentra comúnmente en el suelo y el agua y tiene la capacidad de formar esporas resistentes. Puede producir toxinas como la cereulida, responsable de cuadros de intoxicación alimentaria.
Esta bacteria puede provocar dos tipos de enfermedades: el síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre 1 y 6 horas después de ingerir el alimento contaminado, y el síndrome diarreico, que incluye diarrea, dolor abdominal y fiebre entre 8 y 16 horas posteriores al consumo.
Recomendaciones
ANMAT informó que se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias de todo el país para monitorear el retiro efectivo de los productos involucrados.
Se recomienda a la población que posea alguno de los lotes mencionados abstenerse de consumirlos. Asimismo, se puede contactar a la empresa Nestlé a través del teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o por correo electrónico a Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com
Por su parte, a los comercios, distribuidores y vendedores —tanto físicos como virtuales— se les solicita retirar de inmediato los productos de la venta y comunicarse con su proveedor correspondiente.