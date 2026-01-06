Concordia: alertan por la prohibición y retiro del mercado de un producto lácteo

La medida fue adoptada de manera voluntaria y preventiva por la empresa, a raíz de la posible presencia de la toxina cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de fórmulas lácteas destinadas a lactantes.

Según detalló ANMAT, el retiro alcanza a lotes específicos de productos de consumo infantil, tanto de elaboración nacional como importados, los cuales no deben ser consumidos.

Productos alcanzados por la medida

Elaboración nacional (provincia de Santa Fe)

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

RNE N° 21-114032 – RNPA N° 21-130136

Presentación 400 g:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Presentación 800 g:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Producto importado (origen Suiza)

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación 400 g

RNE N° 00-014591 – RNPA N° 079-00-022965

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

Riesgos para la salud

La bacteria Bacillus cereus se encuentra comúnmente en el suelo y el agua y tiene la capacidad de formar esporas resistentes. Puede producir toxinas como la cereulida, responsable de cuadros de intoxicación alimentaria.

Esta bacteria puede provocar dos tipos de enfermedades: el síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos entre 1 y 6 horas después de ingerir el alimento contaminado, y el síndrome diarreico, que incluye diarrea, dolor abdominal y fiebre entre 8 y 16 horas posteriores al consumo.

Recomendaciones

ANMAT informó que se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias de todo el país para monitorear el retiro efectivo de los productos involucrados.

Se recomienda a la población que posea alguno de los lotes mencionados abstenerse de consumirlos. Asimismo, se puede contactar a la empresa Nestlé a través del teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o por correo electrónico a Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com

Por su parte, a los comercios, distribuidores y vendedores —tanto físicos como virtuales— se les solicita retirar de inmediato los productos de la venta y comunicarse con su proveedor correspondiente.