Sábado 16 de agosto de 2025
Concordia: allanamiento por amenazas terminó con el secuestro de una granada, un arma y municiones

En un procedimiento realizado en la noche de este viernes, personal de la Comisaría Segunda de Concordia concretó un allanamiento que arrojó un resultado altamente positivo: se secuestró una granada, un arma de fuego y varias municiones.
Redacción 7Paginas

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que manifestó que su ex pareja se presentó en su domicilio y la amenazó con un arma, a pesar de que existen medidas de restricción vigentes en su contra.

Cerca de las 23:30 horas, y en el marco de una causa por amenazas, se dio cumplimiento a la orden judicial de allanamiento. En la vivienda del sospechoso los funcionarios hallaron y secuestraron:

Una pistola calibre 5.5, Una granada, Un porta cartuchería, Dos cartuchos calibre 12/70, Un teléfono celular, Otros elementos de interés para la causa,

El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.