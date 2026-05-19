Concordia: allanamientos por amenazas entre vecinos terminaron con secuestro de cocaína, marihuana y un detenido

Las medidas, segun se informó a 7Paginas, fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías local y permitieron a los efectivos policiales incautar un motovehículo Gilera Smash 110 de color rojo, vehículo en el que presuntamente se habrían movilizado los autores del hecho investigado.

Además, durante los procedimientos se logró el secuestro de 50 envoltorios de cocaína, siete envoltorios de marihuana y la suma de 8.000 pesos en efectivo.

La causa quedó bajo conocimiento de la fiscal Dra. Luciana Alexia Musuliotis, quien dispuso la aprehensión de un hombre por el supuesto delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Fuentes policiales indicaron que los allanamientos forman parte de una investigación que continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales vinculadas a la causa.