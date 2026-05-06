Concordia: Allanaron por narcomenudeo la vivienda de la mujer que se había encadenado frente al municipio

En un sorpresivo despliegue ocurrido durante la noche del pasado sábado y que se extendió hasta la madrugada del domingo, personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA), delegación Concordia, llevó a cabo un allanamiento en un domicilio donde funcionaría un kiosco de venta de estupefacientes bajo la modalidad de «menudeo».

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Lucas González y Coldaroli. Según pudo saber 7Paginas, el operativo fue el corolario de una investigación de más de un mes realizada por la División Investigaciones de la fuerza federal, la cual logró recabar pruebas suficientes sobre la comercialización de drogas en el lugar.

Sustancias y dinero secuestrado

Con la evidencia en mano, el fiscal Fabio Zabaleta solicitó la orden de registro, la cual fue autorizada por el Juez de Garantías, Francisco Ledesma.

Durante las requisas, los efectivos de Prefectura lograron secuestrar una suma no especificada de dinero en efectivo y una sustancia que, al ser sometida a los reactivos de campo, dio positivo para clorhidrato de cocaína. Los investigadores estiman que dicho material era utilizado para el «corte» y fraccionamiento del estupefaciente destinado a la venta directa al consumidor.

Un domicilio con antecedentes mediáticos

La nota distintiva del operativo radica en la identidad de la propietaria del inmueble. Se trata de la mujer que, en el mes de enero de este año, cobró notoriedad pública tras encadenarse frente a la Municipalidad de Concordia.

En aquella oportunidad, la mujer reclamaba por la no renovación del contrato laboral de su hija en un centro de salud del barrio Nebel, medida que se había dado en el marco de los recortes de personal dispuestos por la gestión del intendente Francisco Azcué al inicio de 2026.

Sin embargo, las investigaciones judiciales actuales apuntan a que la principal sospechada de la actividad ilícita sería una joven vinculada familiarmente a la mujer, quien habría utilizado el domicilio y un kiosco que allí funciona como pantalla para la venta de drogas.

La Misiva grupo CAI