Concordia: allanaron una casa por una denuncia de violencia de género y encontraron un arsenal

Un allanamiento realizado en el marco de una causa por violencia de género terminó con el hallazgo de un importante arsenal de armas y municiones en una vivienda de Villa Adela, en Concordia.

El procedimiento se concretó durante la tarde de este miércoles, cuando personal de Comisaría Primera dio cumplimiento a una orden de allanamiento dispuesta por la jueza de Garantías N° 4, Dra. Gabriela Sero, a solicitud de la fiscal Agustina Solé.

La medida judicial arrojó resultados positivos y permitió localizar una gran cantidad de armas de fuego y municiones, que fueron secuestradas en su totalidad.

Pistolas, revólveres, rifles y una escopeta

De acuerdo con la información policial proporcionada a 7Paginas, durante el operativo se secuestraron una pistola Bersa calibre .22, una pistola Thunder .380 con nueve cartuchos, un revólver calibre .22 largo marca Galand, dos revólveres calibre .32 largo, un rifle automático calibre .22 Battan Super 5, con dos cargadores y mira telescópica, y un rifle calibre .22 Erma Werke, también con cargador y mira telescópica.

Además, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12 marca Boito, un rifle de aire comprimido marca Lee y una pistola de aire comprimido C31, junto con un recipiente con balines.

El operativo también permitió secuestrar una importante cantidad de municiones: 51 cartuchos calibre .308, 135 calibre 9 milímetros, 83 calibre .22, 101 calibre 12, siete calibre 20 y dos calibre .380.

Según se informó, el armamento y las municiones fueron secuestrados debido a que los moradores no contaban con la Credencial de Tenencia de Armas ni con la condición de Legítimos Usuarios.

También registraron una camioneta

En forma paralela al allanamiento de la vivienda, los efectivos realizaron un registro vehicular sobre una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba en el lugar.

Como resultado de esa medida fue secuestrado un teléfono celular.

Por disposición de la fiscal Solé, una vez finalizado el procedimiento se concretó la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien quedó vinculado a una causa por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

La investigación se había iniciado a partir de una denuncia por violencia de género y el hallazgo del armamento derivó en una nueva actuación judicial vinculada a la tenencia de las armas.