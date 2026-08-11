Concordia: alumnos y profesores del Instituto San Francisco organizan una nueva colecta solidaria

La actividad se desarrollará este jueves 13 de agosto, de 9 a 16 horas, en la Ex Estación Norte, donde los integrantes de la comunidad educativa estarán recibiendo las donaciones de los vecinos de Concordia.

Se trata de la segunda edición de esta iniciativa solidaria, que busca fortalecer el compromiso de los estudiantes con la comunidad y colaborar con quienes más lo necesitan.

Una colecta junto a Cáritas

La propuesta se realiza en conjunto con Cáritas de la Parroquia San Francisco, institución que tendrá a su cargo canalizar las donaciones y darles un destino acorde a las necesidades de numerosas familias del barrio y zonas cercanas.

Desde el Instituto San Francisco invitaron a todos los vecinos de Concordia a sumarse a la iniciativa y acercar aquellos elementos que puedan aportar.

Los organizadores señalaron que especialmente se necesitan pañales, leche y juguetes, elementos que serán destinados a personas y familias que requieren asistencia.

La comunidad educativa destacó la importancia de que los chicos puedan participar activamente de este tipo de acciones, promoviendo valores como la solidaridad, el compromiso y la empatía.

La cita es este jueves 13 de agosto, de 9 a 16 horas, en la Ex Estación Norte. Los profesores y alumnos del Instituto D-196 San Francisco esperan contar con el acompañamiento de los concordienses para que esta segunda colecta pueda alcanzar a muchas familias de la ciudad.

Por Exequiel Bond