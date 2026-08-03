Concordia amaneció con un choque entre dos motos

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 07:00 horas, lo que motivó la rápida intervención del personal policial de la Comisaría Cuarta, que acudió tras un llamado de alerta al cruce de la avenida Tavella y calle Gregoria Pérez.

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, el accidente fue protagonizado por una motocicleta marca Corven Mirage de 110 cc, guiada por una joven de 23 años identificada como Maira Francia, y una moto marca Mondial Max, en la que se desplazaba Alexis Cordera, de 18 años de edad.

Por causas que aún son materia de investigación policial, la joven de 23 años circulaba en su vehículo por calle Gregoria Pérez en sentido Oeste-Este y, al ingresar a la intersección con la avenida Tavella, colisionó con la moto conducida por el muchacho de 18 años, quien transitaba por la avenida en sentido Norte-Sur.

Debido al fuerte impacto, se requirió de inmediato la asistencia médica en el lugar se hicieron presentes dos unidades sanitarias del Servicio de Emergencias 107 quienes asistieron a ambos motociclistas y dispusieron su traslado preventivo hacia el Hospital Masvernat para una mejor atención, constatándose en principio que presentaban lesiones de carácter leve.