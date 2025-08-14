Concordia: Amiano cuestionó con dureza la forma en que se trató la reforma del Emcotur

En diálogo con 7Paginas, Amiano aclaró que no se opone a la idea de introducir cambios en la ordenanza, pero sí a “las formas en que esta gestión viene manejando los proyectos importantes”. Según la edil, en comisión se afirmó que la propuesta había sido consensuada con todos los integrantes del ente, pero eso “no es cierto”.

“Se miente en la cara sobre cosas que no pasaron. La reunión convocada por la vicepresidenta del Emcotur no fue un encuentro formal del directorio. En esa instancia se acordó que el proyecto se enviaría a las instituciones para que pudieran hacer aportes, con un plazo de hasta un mes para trabajarlo. Sin embargo, terminada la reunión, en un pasillo se resolvió otra cosa, sin la participación de todos”, denunció.

Amiano advirtió que la reforma deja a la Secretaría de Turismo “acéfala” en cuanto a personal, lo que generará problemas administrativos y de funcionamiento. También señaló que siempre se buscó que el presidente del Emcotur y el secretario de Turismo fueran la misma persona para evitar conflictos de intereses y garantizar coordinación, algo que en este caso no se respetó.

Para la concejal, lo ocurrido constituye “un atropello” que contradice el espíritu del ente, creado para articular el trabajo conjunto entre el sector público y privado en pos del desarrollo turístico de Concordia. “No escucharon las sugerencias, y decidieron tratarlo como vienen haciendo con otros proyectos: sobre tablas, sin que todos los concejales puedan verlo y opinar”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas