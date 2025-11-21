Concordia: amplio operativo nocturno dejó dos detenidos por tenencia de estupefacientes

El despliegue alcanzó las jurisdicciones de las Comisarías Décima y Octava, con presencia activa en los barrios Las Colinas, Sarmiento, Arrocera, San Miguel 1°, El Toronjal, San Agustín y El Sol. Participaron móviles de la Sección Motorizada, Cuerpo y Guardia, Guardia Especial y efectivos de diversas comisarías de la ciudad.

Identificaciones y traslados

Como resultado del operativo, fueron identificadas 19 personas en la vía pública. De ellas, seis fueron trasladadas a Jefatura Departamental para su correcta identificación, mientras que dos hombres terminaron aprehendidos por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Primera aprehensión: droga descartada en El Toronjal

A las 01:40, en inmediaciones de Morrogh Bernard entre Lucas González y Maipú, policías identificaron a un grupo de cinco hombres. Uno de ellos, al percatarse de la presencia policial, arrojó una bolsa de tela.

Dentro del bolso se encontraron:

7 envoltorios de nylon con marihuana,

1 envoltorio con cocaína.

Ante el hallazgo, se convocó a la División Drogas Peligrosas, que confirmó la presencia de estupefacientes. Notificada del hecho, la fiscal de turno, Dra. Mondragón, ordenó la aprehensión del sospechoso por tenencia simple con fines de comercialización.

Segunda aprehensión: cocaína incautada en San Miguel 1°

Minutos antes, a las 01:15, en Rívoli y Pasillo Interno, efectivos que realizaban controles identificaron a un hombre que, al notar la aproximación policial, arrojó al suelo una bolsa de nylon.

Al inspeccionarla, se hallaron 6 envoltorios con sustancia que luego dio resultado positivo para cocaína.

La fiscal Mondragón dispuso también la aprehensión del individuo, en el marco de la ley de estupefacientes.

Fuerte despliegue y continuidad de los operativos

La Policía de Concordia señaló a 7Paginas que este tipo de acciones se incrementará en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y asegurar presencia activa en zonas consideradas sensibles.