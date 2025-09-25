Concordia: aprueban reducción de intereses para regularización de deudas municipales

La medida está destinada a los contribuyentes que deseen regularizar sus deudas mediante pago contado o en un plan de hasta tres cuotas. Según lo aprobado, quienes opten por pago contado podrán recibir una reducción de hasta el 100% de los intereses, mientras que quienes regularicen sus obligaciones en hasta tres cuotas accederán a una reducción de hasta el 50%.

Se aclaró que la mora en el pago de una cuota o del contado implicará la caducidad del convenio y la pérdida de los beneficios, sin posibilidad de volver a solicitar el beneficio. La medida tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Beneficios para contribuyentes cumplidores

Además, se recordó que los vecinos que abonan las tasas en término en el primer vencimiento de cada mes continúan gozando de descuentos: 15% en Tasa General Inmobiliaria y 10% en Tasa de Servicios Sanitarios. Los contribuyentes al día en la Tasa General Inmobiliaria también participan del Sorteo del Contribuyente Cumplidor.

La ordenanza entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Ejecutivo, ofreciendo así una herramienta de alivio financiero para los vecinos de la ciudad.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas