Concordia apuesta a la fruta del Dragon como nueva alternativa productiva

La pitaya, conocida como fruta del dragón, es una especie ornamental presente en distintas zonas del país, aunque todavía sin un desarrollo comercial masivo. Actualmente, el cultivo se concentra principalmente en Jujuy, Salta, Tucumán y Formosa, con acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que desde 2019 evalúa distintas variedades en Yuto, Jujuy. También se registran experiencias en Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Dos jornadas en el departamento Concordia

La propuesta se desarrollará en dos encuentros. El 5 de marzo la actividad tendrá lugar en el Vivero Zordan, ubicado en Colonia Ayuí, mientras que el 6 de marzo continuará en Fincris Agro SRL, en la zona de Magnasco, ambas localidades del departamento Concordia.

Durante las jornadas se abordarán contenidos vinculados a selección de variedades, técnicas de plantación, manejo y cosecha, control de heladas, cobertura del cultivo y estrategias de comercialización. El objetivo es brindar herramientas concretas y actualizadas tanto a quienes deseen iniciarse en la producción de pitaya como a quienes busquen mejorar sus emprendimientos actuales.

Desde la Secretaría indicaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política activa de acompañamiento al sector productivo local, orientada a la diversificación agrícola, el agregado de valor y la generación de nuevas oportunidades económicas para Concordia y su zona de influencia.

Los cupos son limitados y, para consultas sobre costos e inscripción, los interesados pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @pitayas.pitayui.