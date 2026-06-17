Concordia apuesta al desarrollo foresto-industrial: firmaron un convenio para capacitar y generar nuevos proyectos vinculados a la madera

La Municipalidad de Concordia firmó un convenio de cooperación con la Fundación para el Desarrollo Foresto Industrial de Entre Ríos (FUNDEFI), a través del Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CEDEFI), con el objetivo de impulsar la capacitación, la asistencia técnica y el desarrollo de proyectos vinculados a la industria de la madera y la construcción.

La rúbrica se concretó en el Centro de Convenciones de Concordia y contó con la participación del secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, en representación del municipio. Por parte de FUNDEFI y CEDEFI estuvo presente su presidenta, María Elisa De las Heras, quien además representa a la Asociación Forestal Argentina (AFOA) dentro de la institución. También participaron referentes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), empresarios, profesionales y actores del sector productivo regional.

Capacitaciones y nuevas oportunidades

Uno de los puntos centrales del convenio establece que la Municipalidad pondrá a disposición las instalaciones de la ex planta Fertimaq, ubicada en el barrio Las Tejas, para el desarrollo de actividades de formación, asistencia técnica y capacitación destinadas a estudiantes, emprendedores, carpinteros, constructores y vecinos interesados en incorporarse a la cadena foresto-industrial.

Entre las propuestas previstas se encuentran cursos de armado de muebles, diseño digital aplicado a la carpintería, construcción de módulos habitacionales en madera y capacitaciones relacionadas con herramientas de financiamiento para proyectos productivos.

La iniciativa busca generar nuevas oportunidades de formación laboral y fortalecer las capacidades técnicas de quienes ya se desempeñan en el sector o desean incorporarse a una actividad con fuerte potencial de crecimiento en la región.

Un sector estratégico para el desarrollo local

Durante el acto, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las instituciones y el sector privado.

“Este acuerdo es una muestra de cómo el trabajo conjunto puede transformarse en oportunidades concretas para nuestros vecinos. Queremos que más jóvenes, trabajadores y emprendedores accedan a herramientas de capacitación que les permitan desarrollarse, generar ingresos y encontrar nuevas oportunidades laborales. Concordia tiene un enorme potencial en la cadena foresto-industrial y debemos seguir fortaleciendo ese camino”, expresó.

Asimismo, remarcó que la capacitación constituye una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social, al vincular conocimiento, innovación y producción en beneficio de la comunidad.

Por su parte, María Elisa De las Heras valoró la continuidad del trabajo conjunto entre las instituciones y destacó la importancia de seguir promoviendo espacios de formación y transferencia tecnológica que permitan agregar valor a la producción local.

Desarrollo sostenible y visión de futuro

Además de las instancias de capacitación, el convenio contempla acciones de asistencia técnica para proyectos productivos y habitacionales, así como relevamientos y estudios destinados a mejorar futuras iniciativas relacionadas con la construcción en madera y el desarrollo sostenible.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo señalaron a 7Paginas, que la propuesta forma parte de una estrategia más amplia de articulación público-privada orientada a promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y el fortalecimiento del entramado productivo local.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsado por la Municipalidad de Concordia, una hoja de ruta que busca consolidar el crecimiento de la ciudad mediante el fortalecimiento de la producción, la capacitación de recursos humanos y la articulación entre el sector público, las instituciones y el sector privado.

“Cada una de estas acciones responde a una visión de ciudad que estamos construyendo junto a las instituciones y al sector productivo. El Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario nos marca el camino para generar más oportunidades, más capacitación y más desarrollo para los concordienses”, concluyó Arístide.