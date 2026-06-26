Concordia apuesta al turismo de reuniones y mostró su potencial en una presentación estratégica en Buenos Aires

Segun lo informado a 7Paginas, la actividad fue organizada en forma conjunta por la Subsecretaría de Turismo de Concordia, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y el Concordia Buró, bajo la modalidad de un After Office, reuniendo a referentes del sector turístico, organizadores de eventos, empresarios, autoridades nacionales y provinciales, además de representantes de instituciones vinculadas a la industria del turismo.

Una ciudad preparada para grandes eventos

La presentación estuvo encabezada por la subsecretaria de Turismo de Concordia y presidenta ejecutiva del EMCONTUR, María Belén Schauvinhold; el presidente del Concordia Buró, Agustín Negri; y el consultor internacional en marketing estratégico y turismo, Pablo Sismanian.

Durante la exposición se destacaron las principales ventajas competitivas que ofrece la ciudad para la realización de encuentros nacionales e internacionales, entre ellas el moderno Centro de Convenciones Concordia, una amplia capacidad hotelera, una infraestructura preparada para recibir grandes eventos y una articulación permanente entre los sectores público y privado.

Asimismo, se puso en valor la conectividad de la ciudad, favorecida por la Autovía Nacional Nº 14 y por el Aeropuerto de Concordia, que actualmente mantiene vuelos regulares con Aeroparque, permitiendo unir ambos destinos en apenas 45 minutos.

Mucho más que un centro de convenciones

Los organizadores también resaltaron que quienes eligen Concordia para realizar congresos o convenciones encuentran una propuesta turística integral que complementa la actividad profesional.

Las termas, la naturaleza, el patrimonio histórico, la gastronomía regional, el enoturismo y las experiencias vinculadas a la identidad de la región forman parte de la oferta que convierte a la ciudad en un destino atractivo tanto para el turismo de reuniones como para el turismo de ocio.

La gastronomía regional también fue protagonista

Luego de la presentación institucional, los asistentes participaron de una experiencia gastronómica especialmente diseñada para mostrar los sabores de Concordia y la región.

La propuesta incluyó una cocina en vivo a cargo del chef Juan Gusalli, quien elaboró platos inspirados en la costa del río Uruguay utilizando productos regionales.

La experiencia fue acompañada por cócteles de autor preparados por el bartender Sergio Rodríguez, mientras la musicalización estuvo a cargo del DJ Federico Wallingre, completando una velada pensada para mostrar la identidad cultural y gastronómica de la ciudad.

Amplio respaldo institucional

El evento contó con la participación de importantes referentes del sector turístico, entre ellos el secretario ejecutivo del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Sebastián Bel; el director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá; el subsecretario de Turismo de Santa Fe, Javier Dellamónica; autoridades de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA); representantes del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), integrantes del EMCONTUR, del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, operadores turísticos, empresas aéreas y periodistas de medios nacionales.

Una estrategia para atraer inversiones y generar desarrollo

Desde la organización señalaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia sostenida para posicionar a Concordia dentro del mercado nacional e internacional del turismo de reuniones, un segmento que genera un importante movimiento económico a través de la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios.

Con esta presentación en Buenos Aires, la Capital Nacional del Citrus reafirma su potencial para captar nuevos congresos, convenciones y eventos de gran escala, fortaleciendo su perfil como destino turístico y promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo para toda la región de Salto Grande.