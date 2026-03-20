Concordia: Arranque con Maury Ramos Camejo

Las clases están destinadas a referentes barriales, boxeadores o segundos, profesores y estudiantes de Educación Física. Al finalizar las mismas se entregará el Diploma respectivo de asistencia.

Como lanzamiento, habrá un momento extraordinario este miércoles 25 de marzo en el Centro de Convenciones, donde desde las 19 horas se presentará Maury Ramos Camejo, cubano residente en Estados Unidos, quien ha desarrollado el Playboxing. Con ello, Ramos Camejo ha insertado la enseñanza del boxeo en las escuelas y es un programa amplio destinado en principio a chicos en edades tempranas, pero que amplía conocimientos a quienes practican este deporte o están dentro del mismo, caso profesores, entrenadores y demás.

Qué es el Playboxing? “Somos una academia para niños de 4 a 17 años, divididos por Grupos de Edades que integra boxeo, ciencia, arte y neuroeducación para desarrollar habilidades físicas, cognitivas y emocionales”, reza el flyer que promociona la llegada de Ramos Camejo. Y agrega que “Nuestra metodología propia es efectiva, divertida y estructurada, validada en escuelas reales, y busca transformar el desarrollo integral infantil mediante disciplinas y herramientas innovadoras”.

La clase de Ramos Camejo contiene: Manejo técnico seguro en edades tempranas, bases coordinativas y cognitivas, progresión real hacia el alto rendimiento, como crear un boxeador sin saltearse etapas.

Terminada la primera clase en el CCC, el visitante continuará con el desarrollo de sus presentaciones de la siguiente manera:

Jueves 26 de marzo: Clase Teórica en UTN (Salta y San Juan) 13 a 15 horas. Clase Práctica: Clínica del Deportista (Irigoyen y Paraná) 15 a 17 horas.

Viernes 27 de marzo: Clase Teórica UTN de 13 a 15 horas. Clase Práctica en Gimnasio Municipal (San Juan y Corrientes) 15 a 17 horas.

Luego de estas clases extraordinarias, donde los participantes adquirirán mucho conocimiento, la Subsecretaría de Deportes continuará con una clase todos los miércoles, en lugar y horario a comunicar oportunamente, para completar los temas expuestos líneas arriba y en cada encuentro con el profesional competente que disertará sobre cada tema.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

La inscripción para estas clases serán libres y gratuitas, y ya están abiertas. Las mismas se pueden registrar en la Subsecretaria de Deportes, sita en Corrientes y San Juan, en el horario de 8 a 12 horas. Hay que tener en cuenta que solamente queda este viernes para registrarse y llegado el caso el mismo miércoles 25 por la mañana, dado que lunes y martes es feriado.

MÁS DE RAMOS CAMEJO

Repasamos el currículum del visitante Maury Ramos Camejo.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte (Boxeo).

Entrenador en Cuba, España y Estados Unidos.

Fundador del KMJ Playboxing Inc.

Primer profesional en la historia en llevar el boxeo a las aulas como ciencia (Miami – Dade County Public Schools).

Head Trainer – Iron Mike Productions.

Creador de KMJ Performance (USA Boxing).

Playboxing Academy, Brain Warm-Up y Musical Notes (By Playboxing System).

En la imagen: Ramos Camejo en su Academia.