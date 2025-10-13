Concordia avanza con el programa de arreglo y bacheo de calles

Para este lunes 13 de octubre, los trabajos se concentrarán en los siguientes barrios y sectores:

Barrio Llamarada: zanjeo en calle La Paz, entre Lieberman y las vías del ferrocarril.

zanjeo en calle La Paz, entre Lieberman y las vías del ferrocarril. Villa Adela: perfilado de calles Palmiro Castagnini, entre Las Tunas; camino Capitán Rojas y colectoras de Ruta 14.

perfilado de calles Palmiro Castagnini, entre Las Tunas; camino Capitán Rojas y colectoras de Ruta 14. Fátima II: reparación de calles Dr. Sauré, entre República Árabe de Siria y Fátima, y perfilado de calle Fátima, entre JJ. Valle y 8 de Diciembre.

reparación de calles Dr. Sauré, entre República Árabe de Siria y Fátima, y perfilado de calle Fátima, entre JJ. Valle y 8 de Diciembre. Benito Legerén: perfilado y reparación de calles Santa Cruz y Las Palmas, entre Juventud Unida y Formosa; Chaco y Los Colibríes, entre Los Alelíes Unida y Las Azucenas; Eugenio Núñez.

perfilado y reparación de calles Santa Cruz y Las Palmas, entre Juventud Unida y Formosa; Chaco y Los Colibríes, entre Los Alelíes Unida y Las Azucenas; Eugenio Núñez. Barrio San Pantaleón: reparación de calles Nogueira y Grimberg, entre Concejal Veiga y Diamante; Feliciano y Federación, entre España y De Los Viñedos.

Además, se llevará a cabo apertura y compactación de baches en diversas arterias de alto tránsito: calles Urquiza (entre la vía y Felipe Heras), JJ. Paso (entre Alvear e Ituzaingó), Uruguay al 200, Roque Sáenz Peña (entre Presbítero del Castillo y Colón), Colón casi Espejo, y Teniente Ibáñez al este de Tavella.

Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano destacaron a 7Paginas, que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento vial, que se ejecuta de manera continua y prioriza las zonas más afectadas por el tránsito y las inclemencias del tiempo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.