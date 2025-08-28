Concordia avanza con el programa municipal “Referentes Deportivos Barriales”

En esta oportunidad, las clases teóricas y prácticas se desarrollaron en el Estadio Ciudad de Concordia, con contenidos vinculados al liderazgo y su rol en el deporte, arbitraje de fútbol, preparación física en edades formativas, primeros auxilios y RCP, además de técnicas y tácticas de fútbol para categorías infantiles.

Las capacitaciones están dictadas por distintos profesionales y, al finalizar, los participantes recibirán un certificado de formación.

Una red de contención a través del deporte

El intendente Francisco Azcué destacó la importancia del programa al señalar que “la idea es crear un vínculo y una red con los referentes deportivos de los barrios. En nuestra ciudad hay muchas personas que no pertenecen a un club formal, pero que cumplen un rol social fundamental: a través del deporte acompañan a los niños, generan espacios de contención y lo hacen con amor y vocación”.

Además, subrayó que el programa no se limita al área deportiva: “Trabajamos en diferentes barrios con el objetivo de conocer de cerca a los referentes y brindarles herramientas. En esto también participa Desarrollo Social, porque entendemos que el deporte es parte de un entramado que incluye a las familias y su entorno”.

Una propuesta en crecimiento

Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, explicó que el programa combina instancias teóricas y prácticas: “Un miércoles se desarrollan los contenidos en aula, y otro miércoles la práctica en el Estadio Ciudad de Concordia, para que los participantes tengan referencia real del campo de juego. Lo más importante es que cada vez se suman más barrios y eso nos permite conocer sus necesidades de primera mano”.

De la actividad también participó el subsecretario de Desarrollo Social, Roberto Niez, acompañando el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales.