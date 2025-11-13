Concordia avanza con la renovación del alumbrado público: más de 300 puntos de luz modernizados en distintos barrios

Este jueves por la mañana, el intendente Francisco Azcué, acompañado por el director de Electrotecnia y Comunicaciones, Andrés Villalba, recorrió el barrio Sarmiento para supervisar los trabajos que se vienen realizando en el marco de este programa municipal.

Azcué destacó la importancia de este tipo de intervenciones:

“Estamos respondiendo las demandas de los vecinos con una obra que parece cotidiana pero tiene un gran impacto en la vida diaria. El alumbrado público no solo mejora la infraestructura barrial, sino que también aporta a la seguridad y al bienestar”, expresó el jefe comunal.

El intendente subrayó además que estas acciones se planifican escuchando a la comunidad:

“Del diálogo con los vecinos surgen la planificación y las respuestas, definiendo prioridades y destinando los recursos municipales en obras que realmente transforman los barrios. Es importante también que como comunidad cuidemos lo que se va logrando, porque esto redunda en un beneficio para todos”, añadió.

Por su parte, Villalba explicó que el plan de renovación ya alcanzó más de 300 puntos de luz revisados y modernizados a lo largo del año, abarcando distintos sectores de Concordia.

“El objetivo es fortalecer la red de alumbrado, completar las cuadras que aún no contaban con cobertura adecuada y reemplazar luminarias por tecnología más eficiente. El ahorro energético que obtenemos nos permite reinvertir en nuevas obras y llegar a más vecinos”, detalló el funcionario.

Finalmente, adelantó que en los próximos días el cronograma de trabajos continuará en los barrios Don Jorge y La Bianca, como parte de la política de expansión y mejora continua del alumbrado público que impulsa la actual gestión municipal