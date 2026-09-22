Concordia avanza en la construcción de su nueva marca turística

El proyecto apunta a construir una identidad que represente a Concordia como destino turístico, poniendo en valor sus principales atributos, su comunidad y aquellos aspectos que la diferencian.

El proceso comenzó con encuentros junto a referentes de la actividad turística y continuará con nuevas instancias de participación, entre ellas encuestas destinadas a vecinos, con el objetivo de incorporar distintas miradas y percepciones sobre la identidad de la ciudad.

Primer taller de trabajo

El primer taller fue encabezado por Belén Schauvinhold, subsecretaria de Turismo y presidenta ejecutiva del EMCONTUR, y estuvo a cargo de Carlos De Robertis, consultor corporativo que coordina el proceso de branding e identidad de marca.

Durante la jornada se trabajó con representantes del sector privado, cuyas experiencias y conocimientos permitirán incorporar una perspectiva directamente vinculada con la actividad turística y aportar elementos concretos para definir cómo Concordia busca presentarse y proyectarse como destino.

Desde el municipio señalaron a 7Paginas, que la participación de los actores locales constituye un aspecto central del proceso, ya que permite sumar aportes desde las primeras etapas de construcción de la nueva identidad.

Cuatro ejes para definir la identidad

El proyecto de branding integral se encuentra organizado en cuatro ejes de trabajo:

Estudio de Mercado: permitirá conocer el contexto, los públicos y el posicionamiento actual de Concordia.

Concepto y Slogan: estará orientado a definir la idea central y el mensaje que identificará al destino.

Diseño de Logotipo e Isologotipo: contempla el desarrollo de los principales elementos gráficos.

Identidad Corporativa y Aplicaciones: comprende la definición del sistema visual y su implementación en diferentes piezas y soportes.

El objetivo es que el resultado no se limite a una nueva imagen gráfica, sino que permita establecer una forma propia de comunicar a Concordia, fortalecer su posicionamiento turístico y acompañar la proyección del destino hacia los próximos años.

Una identidad construida con participación

El trabajo busca que la futura marca refleje la manera de ser de Concordia, su personalidad y los atributos que pretende transmitir a quienes visitan la ciudad.

En ese sentido, el desafío planteado es construir una expresión cercana, auténtica y reconocible, que pueda representar al destino frente a las nuevas formas de vincularse con las ciudades y las demandas del turismo actual.

Las próximas etapas incorporarán nuevas voces al proceso, con la intención de que la marca turística de Concordia sea el resultado de una construcción colectiva y pueda representar tanto a quienes trabajan en la actividad como a la comunidad en general.