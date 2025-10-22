7PAGINAS

Miércoles 22 de octubre de 2025
Concordia avanza en la fiscalización y homologación de su oferta turística

La semana pasada, representantes del área de Fiscalización de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, junto al equipo de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, realizaron un recorrido por distintos alojamientos turísticos y complejos termales de la ciudad, en el marco del proceso de homologación provincial, cómo uno de los objetivos acordados en el EMCONTUR.
La acción conjunta tuvo como propósito verificar habilitaciones, re homologaciones y actualizaciones de establecimientos incluidos en el registro oficial, alcanzando un total de 1.615 plazas relevadas. Dentro de ese número, se contabilizan 50 nuevas incorporaciones, 644 recategorizaciones y 921 homologaciones vencidas que fueron renovadas.

Este trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el municipio de Concordia y el EMCONTUR, permite fortalecer la oferta formal y de calidad, garantizando que cada establecimiento cumpla con los estándares exigidos en materia de calidad, seguridad y servicio, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 7360 y su Decreto Reglamentario 117/10.

La Subsecretaría de Turismo recuerda que el proceso de homologación se realiza de manera online a través del sitio https://portal.entrerios.gov.ar/turismo/homologaciones/login. Este trámite abarca tanto a quienes completaron el formulario de inscripción y fueron inspeccionados, como a los establecimientos que aún no cuentan con homologación o poseen certificaciones vencidas.

Contar con la homologación vigente garantiza la formalidad de la actividad turística y respalda la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos. Este proceso consolida la confianza de quienes visitan la ciudad y refleja el compromiso de Concordia con el desarrollo de un destino integral, sostenible y responsable.

 