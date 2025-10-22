Concordia avanza en la fiscalización y homologación de su oferta turística

La acción conjunta tuvo como propósito verificar habilitaciones, re homologaciones y actualizaciones de establecimientos incluidos en el registro oficial, alcanzando un total de 1.615 plazas relevadas. Dentro de ese número, se contabilizan 50 nuevas incorporaciones, 644 recategorizaciones y 921 homologaciones vencidas que fueron renovadas.

Este trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el municipio de Concordia y el EMCONTUR, permite fortalecer la oferta formal y de calidad, garantizando que cada establecimiento cumpla con los estándares exigidos en materia de calidad, seguridad y servicio, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 7360 y su Decreto Reglamentario 117/10.

La Subsecretaría de Turismo recuerda que el proceso de homologación se realiza de manera online a través del sitio https://portal.entrerios.gov.ar/turismo/homologaciones/login. Este trámite abarca tanto a quienes completaron el formulario de inscripción y fueron inspeccionados, como a los establecimientos que aún no cuentan con homologación o poseen certificaciones vencidas.

Contar con la homologación vigente garantiza la formalidad de la actividad turística y respalda la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos. Este proceso consolida la confianza de quienes visitan la ciudad y refleja el compromiso de Concordia con el desarrollo de un destino integral, sostenible y responsable.