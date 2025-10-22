Concordia avanza en modernización sanitaria: comenzó la implementación de la Historia Clínica Digital

El nuevo sistema permitirá que los profesionales de cualquier centro sanitario u hospital puedan acceder a la información médica de los pacientes en tiempo real, favoreciendo la atención interdisciplinaria, reduciendo el uso del papel y optimizando los tiempos de consulta y actualización de datos.

Durante la jornada, el intendente Francisco Azcué y el secretario de Salud, Dr. Diego Sauré, visitaron la Dirección de Especialidades Médicas, uno de los primeros lugares donde comenzó a implementarse el sistema. En la ocasión, destacaron la colaboración de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y del Banco Hipotecario, que realizaron una donación de computadoras destinadas a los Centros de Salud.

Azcué subrayó que la digitalización “es un logro de gestión que se alcanza con esfuerzo, honestidad y eficiencia del Estado”. Además, recordó otras acciones impulsadas por su administración, como la atención médica las 24 horas en centros de salud de referencia, que —según dijo— “ha tenido una gran respuesta de los vecinos y demuestra que los recursos de los contribuyentes se están utilizando en políticas que mejoran su calidad de vida”.

Por su parte, el Dr. Sauré valoró la incorporación del sistema: “A partir de hoy, los datos médicos de cada persona estarán disponibles en todos los centros de salud. Esto agiliza la información, mejora la coordinación entre profesionales y evita el uso del papel”. También destacó que la medida “apunta a fortalecer la eficiencia del sistema sanitario municipal y provincial”.

La directora de Atención Primaria, Karina Greco, consideró que la historia clínica digital “es invaluable tanto para el paciente como para el profesional, ya que permitirá a los médicos acceder a la información desde cualquier centro de salud, diseñar estrategias de tratamiento y mejorar la atención”.

En tanto, la gerente del Banco Hipotecario, Alejandra Rutigliano, expresó su satisfacción por “poder colaborar con el municipio y con la comunidad, entendiendo que como entidad también formamos parte de Concordia”.

Acompañaron el acto la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza; el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra; el secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer; el titular de EDOS, Javier Del Cerro; y la directora de Especialidades Médicas, Yamina Román.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas