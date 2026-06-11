Concordia avanza en un proyecto estratégico para consolidarse como nodo logístico del MERCOSUR

Con la mirada puesta en el desarrollo productivo de largo plazo, Concordia dio un paso clave hacia la concreción de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de las últimas décadas. Este miércoles fue presentado el Estudio de Viabilidad Técnica, Ambiental, Normativa y Económica del proyecto “Zona de Actividades Logísticas, Parque Industrial y Puerto Fluvial”, una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como un nodo estratégico dentro del corredor logístico del MERCOSUR.

La presentación se realizó en el marco del encuentro del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande y estuvo encabezada por el intendente Francisco Azcué, junto a representantes de la consultora SERMAN & Asociados, responsable de la elaboración del estudio, además de legisladores, autoridades provinciales, organismos públicos, instituciones y referentes del sector privado.

Segun se dijo a 7Paginas, el proyecto contempla el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL), la ampliación del Parque Industrial de Concordia y la construcción de un Puerto Fluvial destinado al transporte de cargas mediante barcazas, con el objetivo de fortalecer las cadenas productivas regionales, mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades de inversión.

“Hoy tenemos bases sólidas para avanzar”

Durante la presentación, el intendente Azcué destacó que la iniciativa formó parte de los compromisos asumidos durante la campaña electoral y remarcó el trabajo conjunto que viene desarrollándose con el Gobierno de Entre Ríos, la Unidad Ejecutora Provincial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“El desarrollo de este proyecto formó parte de la plataforma de gobierno que presentamos a los concordienses y que venimos impulsando desde el inicio de la gestión”, expresó.

El jefe comunal valoró especialmente los resultados del estudio de factibilidad y sostuvo que el documento brinda respaldo técnico para avanzar en las próximas etapas.

“Hoy contamos con un documento técnico y científico que demuestra que el proyecto es viable desde el punto de vista económico, ambiental y técnico. Esto nos permite avanzar con bases sólidas”, afirmó.

Asimismo, señaló que contar con este aval permitirá gestionar financiamiento nacional e internacional con mayores posibilidades de éxito.

“Ahora podemos ir a buscar financiamiento con argumentos concretos, planificación y datos precisos, dejando atrás las decisiones basadas solamente en la intuición política”, sostuvo.

Una hoja de ruta para el desarrollo

Azcué explicó que la ejecución del proyecto será gradual y seguirá las etapas recomendadas por el estudio elaborado por la consultora.

En primer lugar se avanzará con la creación de la Zona de Actividades Logísticas, posteriormente se impulsará la ampliación del Parque Industrial y, en una tercera etapa, se desarrollará el Puerto Fluvial para el transporte de cargas.

El intendente también confirmó que mantiene conversaciones con autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para avanzar en el dragado del paso San Francisco, una obra considerada fundamental para garantizar la navegabilidad y el funcionamiento futuro del puerto.

Un complejo pensado para transformar la economía regional

Desde SERMAN & Asociados explicaron que, aunque el proyecto contempla tres componentes diferenciados, su planificación integrada y la ubicación estratégica de Concordia convierten a la iniciativa en una herramienta clave para el crecimiento económico regional.

Los especialistas remarcaron que la propuesta trasciende la construcción de infraestructura y apunta a generar un nuevo perfil productivo para la ciudad.

“El complejo no representa solamente una obra de infraestructura, sino una oportunidad para posicionar a Concordia como un nodo logístico de referencia sobre el río Uruguay, promoviendo además un desarrollo territorial equilibrado y sostenible a largo plazo”, señalaron durante la exposición.

El respaldo del sector privado

El proyecto también recibió el apoyo de representantes empresariales de la región. En ese sentido, Dolores Ingouville, directora de Logística de la empresa EGGER, destacó el impacto positivo que tendría la iniciativa para la actividad productiva y exportadora.

La ejecutiva sostuvo que contar con una plataforma logística integrada permitiría reducir costos operativos, optimizar los procesos de transporte y mejorar la competitividad de las empresas radicadas en la región.

La presentación del estudio marca un paso fundamental para una iniciativa que aspira a transformar el perfil económico de Concordia, potenciar su ubicación estratégica sobre el río Uruguay y consolidarla como una puerta de salida para la producción regional hacia los mercados nacionales e internacionales.