Concordia avanza hacia el fin de la tracción a sangre: un cambio de paradigma social y animal

El Concejo Deliberante de Concordia ratificó este jueves su compromiso con una agenda legislativa ágil y conectada con las demandas actuales. Durante la 8ª Sesión Ordinaria, presidida por el Dr. Felipe Sastre, ingresaron un total de 25 expedientes que marcan el rumbo de la gestión local, poniendo especial énfasis en la modernización del trabajo informal y la identidad cultural.

Un hito histórico: el fin de la TAS

El punto de mayor trascendencia política fue el ingreso formal del Proyecto de Ordenanza para la Erradicación Definitiva de la Tracción a Sangre (TAS). La iniciativa, impulsada por los concejales de Juntos por Entre Ríos, Felipe Sastre y Silvina Ovelar, busca saldar una deuda histórica de la ciudad.

Más allá del bienestar animal, el proyecto propone un esquema integral de modernización. El objetivo es ofrecer alternativas laborales dignas y técnicas para quienes hoy dependen de los carros, transformando el trabajo informal en una actividad más segura y eficiente.

«La prioridad de la gestión es garantizar el orden en Concordia, sin que esto implique coartar la salida laboral de ningún vecino», subrayó Sastre al respecto.

El libro como motor cultural

En el marco del Día Internacional del Libro, el concejal Mauricio Rey destacó el rol de la lectura como vínculo entre generaciones. Durante su alocución, recordó la vigencia de la Ordenanza 38.759 (sancionada en 2025), que dio vida al programa “Semana de la Lectura”.

En este contexto, se extendió la invitación a toda la comunidad para participar de las actividades que se realizarán este viernes en la Plaza 25 de Mayo, una jornada dedicada a fomentar el hábito lector y apoyar a la industria editorial de nuestra región.

Reconocimiento a los Inmigrantes Alemanes del Volga

La sesión también tuvo un momento emotivo con la declaración de Interés Municipal y Cultural de los festejos por el Día del Inmigrante Alemán del Volga, que se llevará a cabo este viernes 25 de abril en el Club del Tango. Los ediles entregaron el reconocimiento a los representantes de la colectividad presentes, destacando su aporte fundamental a la identidad y el desarrollo de Concordia.

Una «Nueva Agenda» legislativa

De los 25 expedientes tratados durante la jornada, la gran mayoría fueron derivados a comisión para un análisis profundo. Este volumen de temas refleja una dinámica de trabajo que busca dar respuesta a la protección animal, el fortalecimiento de la cultura y la modernización administrativa de la ciudad.

Con información de prensa H.C.D de Concordia

Redaccion de 7Paginas