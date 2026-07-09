Concordia: Bicicleteada solidaria para ayudar a animales rescatados: convocan a la comunidad a participar de una jornada benéfica

La actividad se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la plazoleta del Centro de Convenciones, ubicada en la intersección de San Lorenzo y Sarmiento. La concentración de los participantes está prevista para las 15:30 horas, mientras que la largada será a las 16:00.

Los organizadores invitan a toda la comunidad a participar, sin importar la edad o el nivel de experiencia en el ciclismo. Para colaborar, solicitan llevar un kilo de alimento balanceado y realizar un aporte solidario mínimo de 2.000 pesos.

Según informaron, todo lo recaudado será destinado a cubrir gastos veterinarios y continuar con la asistencia que el grupo brinda a perros y gatos en situación de abandono o vulnerabilidad.

La propuesta busca fomentar la solidaridad y el trabajo comunitario, promoviendo al mismo tiempo la actividad física al aire libre. Desde la organización destacaron que cada colaboración, por pequeña que sea, representa una ayuda importante para seguir rescatando y cuidando animales que necesitan atención.

Con el lema ”¡Sumate, pedaleá y ayudá!”, los impulsores de la iniciativa esperan una amplia participación de vecinos y familias, en una jornada donde el deporte se convierte en una herramienta para generar un impacto positivo en la comunidad y brindar una nueva oportunidad a cientos de animales que dependen de la ayuda solidaria.

Por Exequiel Bond