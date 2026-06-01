Concordia busca fortalecer su desarrollo productivo tomando como modelo la nueva Central Hortícola del Norte inaugurada en Salto

La Municipalidad de Concordia continúa profundizando los vínculos de cooperación e integración regional con el objetivo de fortalecer las economías productivas locales. En ese marco, el secretario de Desarrollo Productivo, Sebastián Arístide, participó de la inauguración de la Central Hortícola del Norte en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, una infraestructura considerada clave para el desarrollo del sector hortícola del norte uruguayo.

Segun lo informado a 7Paginas, la actividad fue encabezada por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a autoridades nacionales y departamentales, representantes institucionales y productores de la región, quienes celebraron la puesta en funcionamiento de un espacio diseñado para optimizar la comercialización, el almacenamiento y la distribución de frutas y verduras.

La nueva central busca convertirse en un punto estratégico para ordenar y potenciar la actividad hortícola, mejorando la competitividad de los productores mediante una infraestructura moderna que facilite la logística y el acceso a los mercados.

Tras participar del acto inaugural, Arístide destacó la importancia de conocer experiencias exitosas de planificación y articulación entre los sectores público y privado.

“Hay mucho que aprender de estos procesos que surgen del trabajo conjunto entre el Estado, los productores y las instituciones. Son ejemplos que invitan a pensar en políticas públicas de largo plazo para acompañar el crecimiento de nuestras economías regionales”, expresó el funcionario.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo señalaron que la experiencia desarrollada en Salto representa un modelo de gestión que puede aportar herramientas valiosas para el fortalecimiento de la producción hortícola en Concordia y la región de Salto Grande.

En ese sentido, remarcaron que la articulación público-privada resulta fundamental para avanzar en procesos de modernización, ordenamiento de la actividad, mejora de la logística y generación de nuevas oportunidades para los productores locales.

La visita forma parte de una agenda de intercambio y cooperación que impulsa la Municipalidad de Concordia junto a organismos, gobiernos y actores productivos de la región, con el objetivo de promover iniciativas que contribuyan a mejorar la competitividad, fomentar el agregado de valor y fortalecer las cadenas de comercialización vinculadas a la producción.

Asimismo, desde el municipio destacaron la necesidad de continuar consolidando espacios de integración regional, entendiendo que los desafíos productivos actuales requieren estrategias conjuntas que permitan impulsar el crecimiento económico, generar empleo genuino y promover un desarrollo sostenible a ambos lados del río Uruguay.

La inauguración de la Central Hortícola del Norte aparece así como una experiencia de referencia para toda la región, en momentos en que Concordia busca avanzar en políticas que fortalezcan uno de los sectores productivos más importantes de su economía y generen nuevas oportunidades para los trabajadores y productores locales.