Concordia: Buscando Pique cierra el mes de los niños con un concurso de pesca infantil y solidario

Para dar un cierre solidario y recreativo a los festejos por el Mes del Niño, la agrupación pesquera Buscando Pique organiza una nueva edición de la jornada de pesca infantil en la Costanera de Concordia. El encuentro cuenta con el acompañamiento de la gente de Costanera y el área de La Pesca municipal.

La cita tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto a las 14:00 horas en la zona de Playa Los Sauces. La propuesta combina el deporte en familia, la concientización ambiental y la ayuda social para acompañar a las familias de los sectores más vulnerables de la ciudad.

Deporte, educación ambiental y modalidad de pesca

Desde la organización destacaron que la actividad apunta no solo a la integración familiar, sino también a sembrar valores de conservación ambiental en los más chicos:

Modalidad y devolución: Se pescará con mojarreros y cañas. La jornada será bajo la modalidad estricta de pesca con devolución para resguardar la fauna del río Uruguay.

Inclusión y equipos: Para aquellos niños que no cuenten con mojarrero o carnada (lombrices), los integrantes de la barra les proveerán los elementos necesarios. También habrá colaboradores para asistir a quienes asistan sin un adulto acompañante.

Simulacro de competencia: La actividad replicará la dinámica de un torneo profesional. Las piezas capturadas se llevarán a una mesa de fiscalización para ser medidas e inscritas en planilla antes de ser devueltas al agua.

Conciencia ecológica: Se trabajará en la enseñanza del cuidado del recurso natural y la importancia de mantener limpia la Costanera y los ríos.

Inscripción solidaria y contacto

La participación estará abierta a toda la comunidad. La inscripción no requiere abono en dinero, sino la entrega de un alimento no perecedero o un artículo de limpieza que será destinado a comedores o familias que lo necesiten.

El mismo se realizará el domingo 30 de agosto, a las 14:00 hs.en Playa Los Sauces.

Inscripción e informes: Por mensaje de WhatsApp al celular 3454-083-829 o directamente de forma presencial al inicio del evento.

Por Marcelo Gonzalez