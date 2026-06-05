Concordia, cada vez más golpeada por la droga: cuatro detenidos y secuestro de cocaína, marihuana y efectivo

Los allanamientos fueron ejecutados por personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia, con el apoyo del Grupo Especial Concordia y efectivos de las Divisiones de Drogas Peligrosas y Grupos Especiales de las departamentales Colón y Federación.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Ives Bastián, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes que se encuentra bajo la órbita del fiscal Fabio Zabaleta.

Los procedimientos se llevaron adelante en viviendas ubicadas sobre calles Concejal Veiga y J.J. Paso, además de un domicilio en la intersección de Castelli e Ituzaingó, todos ellos en la zona del barrio Ex Aeroclub.

Según se informó a 7Paginas, los investigadores lograron secuestrar envoltorios de cocaína y marihuana listos para su comercialización, además de elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de drogas.

También fueron incautados ocho teléfonos celulares, considerados de interés para la causa, y una suma de 179 mil pesos en efectivo, dinero que será analizado en el marco de la investigación judicial.

Cuatro personas detenidas

Como resultado de los elementos hallados durante los allanamientos, el fiscal Fabio Zabaleta dispuso la detención de cuatro personas que quedaron vinculadas a la causa por narcomenudeo.

Los detenidos son dos mujeres de 26 y 37 años y dos hombres de 28 y 34 años, quienes fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia.