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Domingo 17 de mayo de 2026
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Concordia: camioneta chocó contra el puente y cayó al arroyo Manzores

El siniestro vial ocurrió a las 06:00 de la mañana de este domingo. El conductor, de 27 años, adujo un desperfecto mecánico que le hizo perder el control del vehículo. Su acompañante debió ser trasladada de urgencia al Hospital Masvernat.
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Redacción 7Paginas

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Un impactante accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo en pleno ejido urbano de Concordia. Una camioneta Ford F-100 terminó en el lecho del arroyo Manzores luego de protagonizar una fuerte colisión sobre la estructura del puente.

Segun lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió aproximadamente a las 06:00 horas, momento en que el personal policial de la Comisaría Tercera fue alertado y debió intervenir de urgencia en la intersección de calles San Lorenzo y Belgrano.

Desperfecto mecánico y caída

De acuerdo a lo indicado, las primeras constataciones, el vehículo —conducido por un joven de 27 años, quien viajaba acompañado por una mujer— circulaba en sentido oeste-este por la avenida San Lorenzo.

Por causas que aún se tratan de establecer de forma fehaciente, el conductor habría perdido el control de la camioneta debido a un presunto desperfecto mecánico en la unidad. Tras el desperfecto, el rodado impactó violentamente contra las protecciones del puente y, posteriormente, se precipitó hacia el fondo del arroyo Manzores.

Traslado y peritajes

Como consecuencia del fuerte impacto y la posterior caída, la mujer que viajaba en el asiento del acompañante sufrió diversas contusiones. Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 107 se hizo presente en el lugar y procedió al traslado inmediato de la víctima hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó internada bajo observación médica a la espera de determinarse el carácter legal de sus lesiones.

 