Concordia: camioneta chocó contra el puente y cayó al arroyo Manzores

Un impactante accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo en pleno ejido urbano de Concordia. Una camioneta Ford F-100 terminó en el lecho del arroyo Manzores luego de protagonizar una fuerte colisión sobre la estructura del puente.

Segun lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió aproximadamente a las 06:00 horas, momento en que el personal policial de la Comisaría Tercera fue alertado y debió intervenir de urgencia en la intersección de calles San Lorenzo y Belgrano.

Desperfecto mecánico y caída

De acuerdo a lo indicado, las primeras constataciones, el vehículo —conducido por un joven de 27 años, quien viajaba acompañado por una mujer— circulaba en sentido oeste-este por la avenida San Lorenzo.

Por causas que aún se tratan de establecer de forma fehaciente, el conductor habría perdido el control de la camioneta debido a un presunto desperfecto mecánico en la unidad. Tras el desperfecto, el rodado impactó violentamente contra las protecciones del puente y, posteriormente, se precipitó hacia el fondo del arroyo Manzores.

Traslado y peritajes

Como consecuencia del fuerte impacto y la posterior caída, la mujer que viajaba en el asiento del acompañante sufrió diversas contusiones. Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 107 se hizo presente en el lugar y procedió al traslado inmediato de la víctima hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó internada bajo observación médica a la espera de determinarse el carácter legal de sus lesiones.