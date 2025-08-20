Concordia: capacitación en prevención de accidentes y uso de extintores para emprendedores

La actividad se llevará a cabo de 9:00 a 11:00 horas en el Salón de Actos de la Municipalidad y está organizada por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, con la participación de la Dirección de Recursos Humanos y la División de Higiene y Seguridad.

La capacitación estará a cargo de la Técnica Superior en Higiene y Seguridad, Jesica Yoly, y de la Licenciada en Higiene y Seguridad, Leonela Páez, quienes brindarán herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera eficaz frente a posibles incidentes, además de instruir en el uso correcto de los elementos de extinción de incendios.

El cupo será limitado a 50 participantes, por lo que quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción

Desde el municipio destacaron que esta propuesta se enmarca en el compromiso de generar espacios de formación que promuevan entornos de trabajo más seguros y responsables para todos los emprendedores de la ciudad.