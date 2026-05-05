Concordia: capacitación no arancelada en documentación comercial

La actividad se llevará a cabo el próximo 14 de mayo de 2026, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia (Bartolomé Mitre 76), y contará con cupo limitado.
Esta capacitación forma parte de una política pública, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que impulsa el desarrollo de emprendedores con herramientas reales para hacer crecer cada proyecto, entendiendo que capacitarse es clave para:
Mejorar la organización financiera
Definir correctamente los precios
Potenciar las ventas
Avanzar en la formalización
Durante el taller, los participantes podrán incorporar conocimientos prácticos vinculados a costos y precios, medios de pago, documentación comercial, educación financiera, packaging e imagen, fotografía, marketing y ventas.
La propuesta está dirigida a emprendedores, trabajadores independientes y personas interesadas en iniciar o fortalecer su actividad económica, promoviendo el acceso a herramientas concretas que contribuyan al crecimiento productivo local.
CRONOGRAMA DE TALLERES
17/06 – Marketing para Emprendedores
15/07 – Medios de Pago
12/08 – Educación Financiera
16/09 – Costos y Fijación de Precios
14/10 – Fotografía
Las capacitaciones se desarrollan en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico de Concordia (1° piso, Mitre y Pellegrini), un espacio pensado para el aprendizaje práctico, el intercambio de experiencias y el crecimiento de cada emprendimiento. En esta oportunidad, el taller del 14/05 se realizará en el Salón de Actos de la Municipalidad.
Inscripciones abiertas: https://forms.gle/BbRpiSANPumhVmTW8