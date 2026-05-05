Concordia: capacitación no arancelada en documentación comercial

La actividad se llevará a cabo el próximo 14 de mayo de 2026, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia (Bartolomé Mitre 76), y contará con cupo limitado.

Esta capacitación forma parte de una política pública, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que impulsa el desarrollo de emprendedores con herramientas reales para hacer crecer cada proyecto, entendiendo que capacitarse es clave para:

Mejorar la organización financiera

Definir correctamente los precios

Potenciar las ventas

Avanzar en la formalización

Durante el taller, los participantes podrán incorporar conocimientos prácticos vinculados a costos y precios, medios de pago, documentación comercial, educación financiera, packaging e imagen, fotografía, marketing y ventas.

La propuesta está dirigida a emprendedores, trabajadores independientes y personas interesadas en iniciar o fortalecer su actividad económica, promoviendo el acceso a herramientas concretas que contribuyan al crecimiento productivo local.

CRONOGRAMA DE TALLERES

17/06 – Marketing para Emprendedores

15/07 – Medios de Pago

12/08 – Educación Financiera

16/09 – Costos y Fijación de Precios

14/10 – Fotografía

Las capacitaciones se desarrollan en la Sala de Capacitaciones Laborales del Centro Cívico de Concordia (1° piso, Mitre y Pellegrini), un espacio pensado para el aprendizaje práctico, el intercambio de experiencias y el crecimiento de cada emprendimiento. En esta oportunidad, el taller del 14/05 se realizará en el Salón de Actos de la Municipalidad.

Inscripciones abiertas: https://forms.gle/BbRpiSANPumhVmTW8