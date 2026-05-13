Concordia: Capacitación sobre Rentabilidad en el CCISC

El equipo de capacitaciones del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) anunció a 7Paginas, la apertura de las inscripciones a un nuevo curso taller denominado “Rentabilidad: de la visión al resultado, herramientas prácticas para negocios y empresas rentables”

Gestada con el objetivo de fortalecer la mirada del negocio, mejorar los resultados y potenciar a las personas que lo hacen posible, esta instancia de formación busca brindar herramientas simples y aplicables para crecer, ordenar y sostener rentabilidad sin perder el rumbo.

Visión, rentabilidad, márgenes, costos, punto de equilibrio, capital humano y planificación, alineamiento de personas y finanzas, rotación, productividad, clima laboral, satisfacción del cliente, plan de acción e indicadores de seguimiento serán algunos de los principales contenidos de una capacitación que estará a cargo de la contadora pública Leonela Cocco, coach ejecutivo y corporativo, que se desempeña como directora de la consultora “Trion Espacio de Desarrollo”.

Informes e inscripción: desde el área de capacitaciones de la cámara empresaria local informaron que los interesados en ser parte de esta instancia de formación pueden inscribirse en la sección «Capacitaciones» del sitio web www.centrodecomercio.org.ar.

Por consultas e información adicional los interesados pueden acercarse hasta las oficinas del CCISC en La Rioja 622, comunicarse al teléfono 0345 421-1551 en horario de 08 a 12 hs y de 16 a 20 hs, tomar contacto con la línea de whatsapp 345 4746866.