Concordia: capacitarán a la comunidad en herramientas de contención psicológica ante situaciones de crisis

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Salud, y la Asociación Civil Observatorio Social Argentino realizarán la presentación oficial de una nueva capacitación destinada a fortalecer las herramientas comunitarias de prevención y respuesta ante situaciones de crisis.

La propuesta se denomina “De la escucha a la acción: Herramientas psicosociales para la comunidad (Primera Ayuda Psicológica y mhGAP Humanitario)” y tendrá lugar el próximo martes 1 de septiembre, a las 17:30, en el Centro de Convenciones Concordia, ubicado en Próspero Bovino N.º 1335.

La jornada contará con la disertación del Dr. Darío Gigena Parker, integrante del Observatorio Social Argentino, quien presentará las bases técnicas de estos protocolos internacionales impulsados por la OPS/OMS.

El objetivo es brindar herramientas prácticas que permitan mejorar la capacidad de contención y acompañamiento frente a situaciones de emergencia, crisis o contingencias que puedan afectar a integrantes de la comunidad.

Herramientas para intervenir ante situaciones de crisis

Durante la capacitación se abordarán herramientas vinculadas con la Primera Ayuda Psicológica y el mhGAP Humanitario, orientadas a fortalecer la contención psicosocial, el apoyo mutuo y el cuidado de las personas que intervienen en contextos críticos.

Al respecto, destacaron a 7Paginas, la importancia de incorporar herramientas destinadas al autocuidado de los equipos, teniendo en cuenta que quienes brindan asistencia durante situaciones de emergencia también pueden verse expuestos a altos niveles de estrés.

La iniciativa forma parte de las políticas sanitarias preventivas y de fortalecimiento comunitario que se impulsan desde el municipio.

Una convocatoria amplia

La capacitación está abierta a integrantes de diferentes sectores de la comunidad.

Podrán participar:

Agentes de todas las áreas municipales.

Personal de salud.

Integrantes de la comunidad educativa.

Fuerzas de seguridad y rescate.

Instituciones religiosas.

Clubes.

Voluntarios territoriales.

La propuesta busca generar una red de personas capacitadas para actuar ante situaciones que requieran acompañamiento y contención, fortaleciendo la respuesta comunitaria frente a contingencias.

También entregarán certificados

Durante el encuentro se realizará además la entrega de certificados oficiales a los preventores comunitarios y agentes que completaron los trayectos formativos desarrollados previamente.

La actividad contará con la articulación operativa de la Coordinación Municipal de la Administración Pública (CMAP), que tendrá a su cargo la gestión de turnos asistidos y tutorías vinculadas al dispositivo.

Inscripción gratuita

Las inscripciones son libres y no aranceladas y pueden realizarse de manera online a través de la plataforma municipal:

cursos.concordia.gob.ar/portal/inscripción/313

Para obtener mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Oficina del CMAP, ubicada en el segundo piso del Centro Cívico, o comunicarse al 345 4146172.

También pueden realizar consultas ante la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social a través del correo fortalecimiento.prevencion@gmail.com o al teléfono +54 9 345 409 5657.

La actividad apunta así a ampliar las capacidades de prevención y acompañamiento dentro de la comunidad concordiense, promoviendo una respuesta organizada y con herramientas específicas ante situaciones de emergencia, crisis o impacto psicosocial.