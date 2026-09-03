Concordia capacitaron para brindar contención psicosocial ante emergencias y situaciones de crisis

Con el objetivo de fortalecer la preparación de la comunidad ante emergencias y situaciones de crisis, la Municipalidad de Concordia y el Observatorio Social Argentino llevaron adelante una jornada de capacitación sobre la implementación de herramientas de contención psicosocial.

La actividad estuvo destinada a agentes municipales, trabajadores del sistema sanitario, docentes, integrantes de las fuerzas de seguridad y representantes de organizaciones intermedias.

La capacitación fue coordinada por la Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social, dependiente de la Secretaría de Salud, y contó con la disertación del doctor Darío Gigena Parker, quien expuso las bases técnicas de los protocolos internacionales de la OPS/OMS.

El encuentro estuvo orientado a brindar herramientas prácticas para la contención psicosocial, el apoyo mutuo y el cuidado de los propios equipos de trabajo frente a contingencias y situaciones de crisis que puedan impactar en la comunidad.

“Es importante contar con equipos profesionalizados”

Durante la apertura, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de este tipo de instancias de formación y sostuvo que forman parte de las políticas públicas que lleva adelante el municipio.

“Este tipo de acciones forman parte de las políticas públicas que se llevan adelante desde la Municipalidad, fortaleciendo las acciones preventivas en temas sensibles que involucran a nuestra comunidad y para ello es importante contar con equipos de trabajo profesionalizados, principalmente nuestros agentes municipales. Haciendo esto, el impacto es directo en los vecinos”, expresó.

Asimismo, Azcué remarcó que se trata de problemáticas complejas que requieren preparación y capacitación permanente.

“Abordar estos temas, que son complejos para la sociedad, no es fácil. Sabemos que para hacerlo hay mucho por trabajar y aprender y, como no se puede solucionar de un momento para otro, son necesarias estas instancias. No perdemos el foco de que detrás de cada situación hay familias, hay personas, por eso es necesario tener equipos capacitados”, señaló.

Preparación ante posibles contingencias

Por su parte, el secretario de Salud, Diego Sauré, destacó el trabajo que desarrolla el área de Fortalecimiento Social y puso en valor la tarea cotidiana de sus equipos frente a problemáticas complejas.

Además, señaló que Concordia cuenta con un espacio destinado a la atención ambulatoria de la salud mental y sostuvo que la ciudad también se encuentra trabajando en la preparación ante el posible impacto del fenómeno de El Niño, escenario en el cual la contención psicosocial podría tener un papel relevante.

La directora de Políticas de Fortalecimiento Social, Anabel Vergara, afirmó que la actual gestión viene trabajando activamente en materia de salud mental y bienestar emocional.

En ese sentido, destacó la implementación de un nuevo programa de prevención y las gestiones para avanzar en un convenio con la Dirección Departamental de Escuelas, con el objetivo de llevar acciones preventivas directamente a las aulas.

Vergara también anunció que el próximo 19 de septiembre se realizará en Concordia el Primer Encuentro Binacional de Prevención del Suicidio, una propuesta que buscará consolidar una agenda de trabajo conjunto y de articulación internacional sobre esta problemática.

“Trabajamos para transformar la escucha en acciones concretas y contribuir de esta manera al cuidado del bienestar emocional”, manifestó.

Entrega de certificados

Durante la jornada también se realizó la entrega de certificados a preventores comunitarios y agentes que completaron los trayectos formativos desarrollados con anterioridad.

De esta manera, la capacitación permitió continuar fortaleciendo la formación de los equipos que intervienen en diferentes ámbitos de la comunidad, con herramientas destinadas a brindar acompañamiento y contención ante situaciones de emergencia y crisis.