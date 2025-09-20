Concordia celebra el día del jubilado con un encuentro en el centro de Convenciones

La actividad busca generar un espacio de encuentro, esparcimiento y reconocimiento a los adultos mayores de la ciudad, con una amplia propuesta que incluye juegos, espectáculos en vivo, presentaciones artísticas, sorteos y la entrega de souvenirs para todos los presentes.

El programa contará con la participación de grupos comunitarios y artistas locales. Entre ellos, se destacan los Juegos Alternativos con el Prof. Miguel Perez Saipe, la tradicional Peña de Marcos Gouda con la actuación especial de Tati Mereles, la Clase Magistral de Pablo Navarro con participación del público, y la presentación del Ballet Folclórico “Cumpliendo Sueños” de La Bianca.

Al respecto, Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, expresó: “El Día del Jubilado es una fecha muy especial para nosotros, porque es la oportunidad de reconocer la trayectoria de vida, el esfuerzo y la experiencia de quienes hoy disfrutan de esta etapa. Queremos que sea un día de alegría, encuentro y disfrute, donde cada jubilado se sienta protagonista y parte de una gran familia”.

La jornada, de entrada libre y gratuita, se enmarca dentro de las políticas públicas de inclusión, recreación y promoción de la calidad de vida para las personas mayores de Concordia. La invitación es abierta a toda la comunidad a sumarse a esta celebración y compartir un momento inolvidable en el Centro de Convenciones.