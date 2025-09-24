Concordia celebra el Día Internacional del Turismo con actividades gratuitas y presencia en la FIT

Desde la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) se destacó que la gestión local se apoya en cuatro ejes estratégicos: el Observatorio Turístico Estratégico, la Diversificación de la Oferta, el Programa de Calidad Total y el Plan Estratégico de Turismo Sustentable 2025-2030 (desarrollado junto a la UNER), que consolidan un modelo de turismo responsable, inclusivo e innovador.

Actividades gratuitas para residentes y visitantes

El sábado 27 de septiembre se realizarán propuestas especiales para redescubrir el patrimonio cultural de la ciudad. A las 10:00 se llevará a cabo el Circuito Peatonal Arquitectónico Art Nouveau, con salida desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini). En tanto, el Naranjal de Pereda podrá visitarse en tres horarios: 15:00, 16:00 y 17:00, siempre acompañado de guías de turismo.

Concordia en la FIT 2025

La ciudad también tendrá fuerte presencia en la 29ª Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica, con dos stands: el N° 1220, dentro del espacio de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos, y el N° 1033, junto a Federación, Chajarí y Salto (R.O.U.), en el sector de la Región Salto Grande.

Además, Concordia competirá en los Premios Federales a la Industria Turística (FED), instancia que distingue a los destinos más innovadores y sostenibles del país, visibilizando la tarea local en materia de inclusión, sustentabilidad y competitividad.

Agenda para este fin de semana

La oferta cultural y recreativa para el fin de semana es amplia e incluye museos, paseos históricos, ferias, espectáculos musicales y experiencias turísticas. Entre ellas se destacan:

Museos: Antropología y Ciencias Naturales, Artes Visuales, Palacio Arruabarrena, Museo Provincial de la Imagen, Museo Salto Grande, entre otros.

Espacios históricos y naturales: Castillo San Carlos, Naranjal de Pereda, Costa Ciencia – Casa de Piedra.

Ferias y paseos: Feria Paseo del Río, Feria de la Economía Social en Plaza 25 de Mayo.

Propuestas turísticas: Navegación por el Lago Salto Grande, cabalgatas y día de campo en La Angélica, experiencias enoturísticas en Ecovert Campagne y Bodega Siandra.

Agenda cultural: Shows de Los Iracundos, tributo a Viejas Locas y Hümö, espectáculos de jazz, teatro y peñas tradicionales.

Para más información, los vecinos y turistas pueden acercarse al Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), comunicarse al 345-5080276 o seguir la cuenta oficial en Instagram @CompartíConcordia.

