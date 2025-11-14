Concordia celebra la semana de los museos y el patrimonio

Durante siete días, museos, bibliotecas, instituciones educativas y sitios emblemáticos ofrecerán visitas guiadas, charlas, muestras artísticas, intervenciones musicales y recorridos patrimoniales, con el objetivo de acercar a la comunidad a la riqueza cultural y al legado que forma parte de la identidad concordiense.

La iniciativa es organizada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, en colaboración con el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Subsecretaría de Cultura y Educación.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lunes 17

Salida en Bus Turístico desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), a las 18:00 h.

Recorrido: Museo Histórico Militar “Coronel Leopoldo Ornstein”; Museo Ferroviario Estación Central; Biblioteca Julio Serebrinsky – Charla: “Del papiro al e-book”

Martes 18

Museo de Artes Visuales – Sala Lucio Fontana: “Muchacho del Paraná”. De 18:00 a 22:00 hs.

Museo de Antropología y Ciencias Naturales: “Voces ancestrales: mitos, leyendas y creencias populares del Litoral”. De 18:00 a 22:00 hs.

Miércoles 19

Museo Regional Palacio Arruabarrena: De 18:00 a 21:00 hs.

Museo Kodama – Facultad de Ciencias de la Administración (UNER): De 18:00 a 21:00 hs.

Presentación “Camitana” en Sociedad Unione Meridionale, a las 20:00 hs.

Jueves 20

Museo Judío de Entre Ríos: Presentación del Coro Cantábile (20hs), de 19:00 a 22:00 hs.

Fundación MAGMA: Charla “Recorridos patrimoniales: tras las huellas de Alejo Martínez (h)”, a cargo de Flavia Frigo y Alan Maillet. De 18:00 a 22:00 hs.

Salida en Bus Salto Grande: Desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), a las 18:30 hs.

Complejo Hidroeléctrico Salto Grande – Museo y Centro Cultural: De 19:00 a 00:00 hs.

Bodega Robinson: “Raíces y viñedos: historia vitivinícola de Concordia”, muestra fotográfica y presentación del Ballet Municipal Renovando Sueños. De 19:00 a 22:00 hs.

Viernes 21

Circuito peatonal “Puentes de la Fe”: Kehilá Sefaradí (salida en Andrade 138) / Capilla del Santísimo Sacramento (San José) / Iglesia Metodista. A partir de las 18:00 hs.

Museo de la Educación – Escuela de Comercio “Gerardo Victorín”: De 18:00 a 22:00 hs.

Museo Provincial de la Imagen: De 18:00 a 22:00 hs.

Biblioteca Popular Olegario Andrade: De 18:00 a 22:00 hs.

Sábado 22

Salida en Bus Turístico desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), a las 18:00 h

Recorrido: Museo Interactivo Costa Ciencia – Muestra “Patrimonio Natural: humedales, naturaleza y ciencia en armonía” (de 17:00 a 20:00 hs).

Finaliza en Castillo San Carlos, con las siguientes actividades:

Visita teatralizada

Muestra de arte del Museo MIDMAKO

Presentación del libro “Merceditas” de Alicia Brunas Pfaffen

Concierto del Coro Tahil Mapu

Visita literaria “San Carlos a través de Oasis”

Domingo 23

Circuito Histórico Peatonal Arquitectónico Art Nouveau: A las 18:00 hs.

Salida en Bus Turístico al Naranjal de Pereda: Desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), a las 20:00 hs.

Naranjal de Pereda – “Tango, folclore y Pereda”: Danzas folclóricas y tangos a cargo de Pablo Kauffman y Marcelo Salvador, a las 20:00 y 21:00 hs.

La Semana de los Museos y el Patrimonio propone reencontrarse con la memoria colectiva y valorar las expresiones que forman parte de la identidad concordiense. Una invitación abierta a recorrer, disfrutar y cuidar lo que nos representa.

Las salidas en Bus Turístico y en el Bus de Salto Grande requieren reserva previa. La inscripción se realiza en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini), por WhatsApp al 345 508 0276 o a través de @comparticoncordia.