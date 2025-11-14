Concordia celebra la semana global de la cultura emprendedora

Bajo el lema “Cuando los sueños se convierten en proyectos, nace el verdadero desarrollo”, el evento busca fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad, promoviendo el aprendizaje, la innovación y la creación de nuevas oportunidades productivas.

CRONOGRAMA

Turno mañana – Centro de Empleados de Comercio

Las actividades comenzarán a las 9:00 horas con la apertura y palabras de las autoridades.

Durante la jornada matutina se desarrollarán diversas charlas y presentaciones, entre ellas:

Andreina Tommasi, fundadora y C.E.O. de “La Maga – Alfajores”.

Rocío Sarjanovich, con “La alegría de ser emprendedora”.

Lorena Andrea Pérez, con “Puntadas de vida”.

Equipo de Microcrédito y Programa de Emprendedurismo en Escuelas.

Graciela Del Castillo, con “Punto Jazmín”.

Bioing. Ricardo Rodríguez (Dirección de Financiamiento y Datos Abiertos): “¿Cómo aprovechar la Inteligencia Artificial en tu emprendimiento?”.

El turno de la mañana concluirá con un lunch y entrega de certificaciones.

Turno tarde – Feria de Emprendedores (Frente al Primer Galpón del Puerto)

Desde las 19:00 horas, el evento continuará con la Feria de Emprendedores, que incluirá la apertura con autoridades, presentaciones musicales de Marcos Gouda y Sentimiento Original, intervenciones artísticas, exposiciones de productos locales y propuestas culturales abiertas al público.

Las personas interesadas pueden acercarse para obtener más información al Centro Cívico de Concordia (2º piso, calles Mitre y Pellegrini).