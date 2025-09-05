Concordia celebra los 15 años del Encuentro Internacional de Pasistas y Batucadas

El evento, que reúne ritmo, color y alegría, fue declarado de Interés Cultural, Turístico y Provincial por la Honorable Cámara de Diputados, y se consolida como un espacio de integración y referencia para el carnaval de la región y del país.

Un espectáculo único en el país

Desde el programa Conectados en Carnaval, organizadores del encuentro, adelantaron la presencia de destacados pasistas en competencia y un jurado de primer nivel. Además, el público podrá disfrutar de:

Patio gastronómico y stands de comparsas.

Participación especial del Carnaval de los Pequeños Duendes.

Workshop de samba y talleres gratuitos sobre carnaval.

Show de armonías y baterías.

La tradicional Roda de Samba, única en Argentina, que este año contará con la presentación estelar del grupo brasileño Exaltaçao.

Desde la organización destacaron también la llegada de agrupaciones de distintos puntos del país que se instalarán en Club Pesca, además de hospedarse en departamentos y hoteles locales, lo que refuerza el impacto turístico del evento.

“Son 15 años de un espectáculo único en la costa del río Uruguay, que reafirma a Concordia como ciudad interesada por la cultura. A través de esta fiesta popular se generan vínculos de contención, integración, solidaridad y trabajo en equipo”, remarcaron.

Cronograma del 15° Encuentro Internacional

📍 Viernes 12 de septiembre

18:00 hs: Conferencia de prensa.

📍 Sábado 13 de septiembre – Zona Verde, Costanera

15:00 hs: Workshop, talleres y cierre con presentación de grupos de baile.

22:00 hs: Roda de Samba y show de Exaltaçao, en el Club Alumni (entrada gratuita).

📍 Domingo 14 de septiembre – Zona Verde, Costanera

14:00 hs: Apertura, shows, inicio de la competencia y premiación.

Con entrada libre y gratuita, este encuentro promete un fin de semana a pura música y carnaval, consolidando a Concordia como capital del ritmo y la samba en la región.