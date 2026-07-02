Concordia celebrará el Día de la Independencia con una gran Función Cultural de Honor en el Teatro Odeón

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a toda la comunidad a participar de la Función Cultural de Honor organizada con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, una propuesta artística que buscará rendir homenaje a la historia, la identidad y las tradiciones del país.

La celebración tendrá lugar el miércoles 8 de julio en el Teatro Odeón, donde desde las 21:30 horas se desarrollará la gala denominada «Tango y Folklore: Sonidos de la Independencia», un espectáculo especialmente diseñado para recorrer, a través de la música y la danza, las expresiones culturales que marcaron la construcción de la identidad nacional.

Una noche para celebrar las raíces argentinas

La propuesta combinará diferentes disciplinas artísticas en una puesta en escena que busca emocionar al público y destacar el valor del tango y el folklore como símbolos de la cultura argentina.

Según destacaron desde la municipalidad a 7Paginas, el espectáculo invita a reflexionar sobre cómo estas expresiones populares continúan formando parte del sentimiento nacional, más de dos siglos después de la Declaración de la Independencia.

La peatonal también será protagonista

Antes del inicio de la función, la celebración comenzará a vivirse en la peatonal de Concordia.

Desde las 21:00 horas se llevará a cabo la «Tertulia de la Independencia», una recreación artística al aire libre que transportará a los presentes a los primeros años de la Nación mediante música, danzas tradicionales y representaciones de las costumbres de la época.

La apertura estará a cargo del Ballet Municipal de Folklore «Renovando Sueños» y del Ballet «Aromas Gauchas», que ofrecerán una bienvenida artística al público antes del ingreso al teatro.

Una amplia grilla de artistas locales

La Función Cultural de Honor contará con la participación de reconocidos artistas de Concordia, quienes ofrecerán un espectáculo especialmente preparado para la ocasión.

La apertura musical estará a cargo de Franco Pezzelatto y Daniel Esteche, mientras que el escenario también recibirá al Ballet Folklórico «Sembrando Futuro», el Ballet Municipal de Tango «La Flor del Tango», Diego Detona, Lucas Iriarte, el Ballet de Folklore «Alas de Mi Patria», Mateo Tano, Marcos Trzuskot y nuevamente el Ballet Municipal de Folklore «Renovando Sueños».

El cierre de la velada estará a cargo de la Banda de Música del Regimiento de Caballería de Tanques 6 «Blandengues», que interpretará el Himno Nacional Argentino a las 00:00, dando la bienvenida al 9 de Julio.

Entradas gratuitas

Desde la Dirección de Ceremonial y Protocolo informaron que las entradas serán totalmente gratuitas.

Los interesados podrán retirarlas a partir del lunes 6 de julio, desde las 8:00 de la mañana, en el Salón de los Intendentes, ubicado en el primer piso del Palacio Municipal.

La entrega será por orden de llegada y se distribuirán hasta dos entradas por persona, hasta agotar la capacidad disponible.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Concordia invita a vecinos y visitantes a vivir una noche especial, donde la música, la danza y las tradiciones argentinas serán las protagonistas de una celebración que buscará honrar los 210 años de la Independencia y reafirmar el valor de la cultura como parte esencial de la identidad nacional.