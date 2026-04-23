Concordia celebrará el Día del Animal con una jornada gratuita de vacunación antirrábica

En el marco de las celebraciones por el Día del Animal, la Municipalidad de Concordia, a través de su Dirección de Veterinaria, anunció la realización de una campaña especial de vacunación antirrábica gratuita. El objetivo es facilitar a los vecinos el acceso a esta inmunización obligatoria, reforzando el compromiso de la gestión con la salud pública y el bienestar animal.

Detalles de la jornada

Según lo anticipado a 7Paginas, la actividad tendrá lugar en un punto céntrico para garantizar la comodidad de los ciudadanos:

Fecha: Miércoles 29 de abril.

Lugar: Peatonal del Bicentenario (frente al Palacio Municipal, Mitre 76).

Horario: De 9:00 a 11:30 horas.

Requisitos y recomendaciones

Desde el área de Veterinaria informaron que el servicio se brindará estrictamente por orden de llegada. Podrán ser vacunados:

Perros y gatos que tengan al menos 3 meses de edad.

Las mascotas deben estar en buen estado general de salud.

Se recomienda a los propietarios llevar a los perros con collar y correa (y bozal si son de temperamento fuerte) y a los gatos en bolsos, transportadoras o mochilas adecuadas para evitar escapes por el estrés del entorno.

Salud Pública

La rabia es una enfermedad zoonótica (se transmite de animales a humanos) que es 100% prevenible mediante la vacunación anual. Con esta campaña, el municipio busca mantener el estatus sanitario de la ciudad y promover la tenencia responsable de mascotas en una fecha tan especial como el 29 de abril.