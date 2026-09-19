Concordia celebrará el día del jubilado

El evento se realizará el martes 22 de septiembre, desde las 15:00 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, ubicado en San Lorenzo Oeste 101.

La celebración contará con la participación de distintos centros de jubilados y artistas locales, que serán protagonistas de una tarde pensada para compartir y disfrutar. La programación incluirá la presentación del Coro del Centro de Jubilados Andrade, una demostración de tango de María Noemí Oneto y Luis Humere, el Coro del Centro de Jubilados Plaza Sol, dirigido por el profesor Marcos Gowda, y las actuaciones de Mari Ferreyra, Tati Merele y Toto Barboza.

También habrá una presentación de Mantra de Yoga, a cargo de Marisa Barbieri, Alejandra Schiebert y Abigail Zapata.

La jornada tendrá además momentos de participación y recreación, con sorteos y la elección del mejor disfraz, una propuesta que busca sumar diversión y generar un espacio de encuentro entre quienes asistan.

SALUD, OFICIOS Y PARTICIPACIÓN

Como parte de la actividad, funcionará un stand del Taller de Talabartería, a cargo del profesor Ulises Mussuliotis, donde se podrán conocer los trabajos realizados en el marco de esta propuesta.

Además, la Secretaría de Salud dispondrá de un stand de vacunación, a cargo de la Lic. Melina Simonetti, para brindar información y orientación a los adultos mayores.

La jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó que “la idea es celebrar esta fecha poniendo en el centro a nuestros adultos mayores, generando un espacio donde puedan encontrarse, compartir y disfrutar de aquello que los representa”.

“Queremos que sea una tarde de alegría y participación, donde los centros de jubilados, artistas y talleres tengan su lugar y donde cada persona que participe pueda sentirse parte de esta celebración”, agregó.

La actividad finalizará con un cierre conjunto y está previsto que se extienda hasta las 18:30 horas.