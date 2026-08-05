Concordia celebrará el Mes del Niño con actividades gratuitas en distintos barrios

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura y con la participación de distintas áreas del gobierno local, presentó una nueva edición del «Mes del Niño», una propuesta que durante todo agosto recorrerá diferentes barrios de la ciudad con actividades recreativas, culturales y educativas destinadas a niños y sus familias.

La iniciativa contempla cuatro jornadas gratuitas, con el objetivo de acercar espacios de encuentro, entretenimiento y aprendizaje a distintos sectores de Concordia, promoviendo el juego, la integración y la convivencia comunitaria.

Cada encuentro contará con una variada programación que incluirá obras de teatro infantil, juegos recreativos, estaciones didácticas, entrega de golosinas, regalos sorpresa y sorteos de bicicletas, en un ambiente especialmente preparado para celebrar la infancia.

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura señalaron a 7Paginas, que la propuesta busca garantizar que las familias puedan disfrutar de estas actividades cerca de sus hogares, reafirmando el compromiso del municipio con el acceso libre y gratuito a eventos culturales y recreativos.

Cronograma de actividades

Las jornadas se desarrollarán todos los domingos de agosto, siempre a partir de las 14:00 horas, de acuerdo al siguiente cronograma:

Domingo 9 de agosto: Parque Ferré.

Domingo 16 de agosto: Plaza del Barrio Constitución (2 de Abril y Dr. Sauré).

Domingo 23 de agosto: Plaza Pampa Soler, en el asentamiento La Bianca (Pellegrini entre Los Fresnos y Las Palmeras).

Domingo 30 de agosto: Parque Central «Viñedos Moulins», en el predio del Corsódromo.

Desde el municipio invitaron a todas las familias concordienses a participar de las distintas jornadas, que ofrecerán propuestas pensadas para que niños y adultos compartan una tarde de diversión, entretenimiento y encuentro en comunidad.