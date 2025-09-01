Concordia celebrará en septiembre el Mes de la Alfabetización de Jóvenes y Adultos

Las celebraciones ya comenzaron en la localidad de La Criolla, donde se realizaron clases abiertas de capacitaciones laborales, muestras de los trabajos de los estudiantes del anexo educativo y un bingo comunitario que convocó a numerosas familias.

Evento central en la Costanera

El domingo 7 de septiembre, como antesala del Día Internacional de la Alfabetización que se conmemora el 8, Concordia será sede de un encuentro que pondrá en valor la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

La propuesta incluirá degustaciones gastronómicas, cortes de pelo y peinados gratuitos, exposiciones de trabajos de los estudiantes y de las distintas capacitaciones laborales. Además, será una oportunidad para que los vecinos conozcan la oferta educativa y formativa que se brinda en la ciudad y la región.

La actividad será con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.

Mes de actividades

Durante septiembre continuarán los encuentros y muestras en distintas instituciones de Concordia y en las localidades de Los Charrúas, Colonia Ayuí, Puerto Yeruá, Estancia Grande y Nueva Escocia, donde funcionan anexos laborales en Centros Comunitarios.

Entre las propuestas se destacan ferias gastronómicas, prácticas en instituciones, cortes de cabello gratuitos y exposiciones de trabajos, todas con el objetivo de visibilizar la importancia de la alfabetización y el aprendizaje como derecho humano fundamental, promoviendo la autonomía, la autoestima y el proyecto de vida de cada estudiante.