Lunes 1 de septiembre de 2025
Concordia celebrará en septiembre el Mes de la Alfabetización de Jóvenes y Adultos

La Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos y la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia presentaron el cronograma de actividades para celebrar, durante todo septiembre, el Mes de la Alfabetización de Jóvenes y Adultos. El evento central se desarrollará el próximo domingo 7 de septiembre en la Costanera de Concordia, a partir de las 15 horas.
Redacción 7Paginas

Las celebraciones ya comenzaron en la localidad de La Criolla, donde se realizaron clases abiertas de capacitaciones laborales, muestras de los trabajos de los estudiantes del anexo educativo y un bingo comunitario que convocó a numerosas familias.

Evento central en la Costanera

El domingo 7 de septiembre, como antesala del Día Internacional de la Alfabetización que se conmemora el 8, Concordia será sede de un encuentro que pondrá en valor la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

La propuesta incluirá degustaciones gastronómicas, cortes de pelo y peinados gratuitos, exposiciones de trabajos de los estudiantes y de las distintas capacitaciones laborales. Además, será una oportunidad para que los vecinos conozcan la oferta educativa y formativa que se brinda en la ciudad y la región.

La actividad será con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.

Mes de actividades

Durante septiembre continuarán los encuentros y muestras en distintas instituciones de Concordia y en las localidades de Los Charrúas, Colonia Ayuí, Puerto Yeruá, Estancia Grande y Nueva Escocia, donde funcionan anexos laborales en Centros Comunitarios.

Entre las propuestas se destacan ferias gastronómicas, prácticas en instituciones, cortes de cabello gratuitos y exposiciones de trabajos, todas con el objetivo de visibilizar la importancia de la alfabetización y el aprendizaje como derecho humano fundamental, promoviendo la autonomía, la autoestima y el proyecto de vida de cada estudiante.