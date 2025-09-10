Concordia celebrará la 2° Fiesta del Canasto y Artesanías Tradicionales

Artesanas del Litoral y del país

La propuesta reunirá a artesanas y artesanos de Concordia, Entre Ríos y distintas provincias del Litoral, quienes compartirán sus saberes ancestrales y técnicas transmitidas de generación en generación.

Desde Formosa llegarán Sara Torrent, Noemí Luna y Victorina Rodríguez, de comunidades originarias que trabajan con totora y carandillo. También dirá presente la chaqueña Sandra González, con su cestería en palma, y desde San Salvador (Entre Ríos) se sumará Marisa Moix, especializada en cestería botánica con fibras naturales.

Concordia estará representada por referentes como Manuela Tagliapietra y Sonia López, herederas de una larga tradición cestera en isipó; Elsa Castro, destacada en el uso del amarillo y otras fibras; y Pepe Paiz, maestro artesano del cuero. Además, estarán Mary Troncoso y María Ester Ramírez (Paraná), Miguel Secoff (Santa Fe) y la concordiense Beatriz Rolón, con sus trabajos en ganchillo.

Una fiesta de identidad y memoria

El subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto, destacó que la fiesta “es una oportunidad para poner en valor el trabajo de artesanos que sostienen con esfuerzo oficios que son patrimonio vivo de nuestra identidad”.

Asimismo, subrayó la tarea del Departamento de Artesanías, coordinado por Ezequiel Sierralta, que impulsa espacios de encuentro y visibilización. En ese sentido, remarcó que la gestión del intendente Francisco Azcué concibe a la cultura “como una política pública fundamental para fortalecer la memoria colectiva y nuestras raíces”.

Programa de actividades

Viernes 12 de septiembre

10:00 hs – Apertura de las Ferias Culturales

20:00 hs – Cierre

Sábado 13 de septiembre

10:00 hs – Apertura de las Ferias Culturales

20:00 hs – Cierre

Domingo 14 de septiembre

10:00 hs – Apertura de las Ferias Culturales

19:00 hs – Acto de Cierre con entrega de certificados y espectáculos artísticos en el SUM de la Subsecretaría (Urquiza 638).

Un homenaje a los oficios tradicionales

La 2° Fiesta del Canasto y Artesanías Tradicionales será un homenaje a quienes, con sus manos, transforman fibras, hilos, cueros y cañas en piezas únicas, reflejo de la identidad y la memoria cultural. Será un espacio donde la tradición se encuentra con la comunidad, celebrando el arte, el trabajo colectivo y las raíces de la región.