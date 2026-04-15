Concordia celebrará la semana de la lectura con propuestas en distintos barrios de la ciudad

La actividad se desarrolla en coincidencia con el Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, una fecha simbólica para la literatura universal en homenaje a grandes autores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

En este sentido, desde la Subsecretaría de Educación y Cultura destacaron la importancia de esta iniciativa que “permite acercar la lectura a los barrios, generando espacios de participación, imaginación y construcción colectiva del conocimiento”.

El lanzamiento se realizará el próximo jueves 23 de abril a las 10:30 horas en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo. Durante la jornada se desarrollarán actividades de lectura, propuestas lúdicas y espacios educativos recreativos abiertos a toda la comunidad.

A lo largo de la semana, la propuesta recorrerá distintos puntos de la ciudad con la participación de la Biblioteca Móvil, estaciones de lectura y escritura, narraciones orales, actividades recreativas y presentaciones especiales, como la participación de escritoras uruguayas en el ciclo “Las que cuentan”.

Desde la organización se invita a las instituciones educativas, bibliotecas y organizaciones sociales a sumarse a esta iniciativa. Para participar, deberán dirigirse a la Dirección de Educación, ubicada en Avellaneda 26, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas.

CRONOGRAMA

El programa de actividades previsto es el siguiente:

El 24 de abril, las propuestas llegarán al Barrio Sarmiento, en la plaza ubicada en M. M. López entre Guayquiraró y Guarumba, desde las 10 horas, con la Biblioteca Móvil, estaciones de lectura y escritura y actividades lúdicas y educativas recreativas.

El 25 de abril, desde las 10 horas en el gazebo de la Plaza 25 de Mayo, se desarrollará la propuesta “Las que cuentan”, donde escritoras uruguayas compartirán cuentos de su autoría, junto a estaciones de lectura y actividades recreativas.

El 27 de abril, la jornada tendrá lugar en el Barrio La Bianca, en la Plaza Central (Antártida Argentina y M. González), de 10 a 16 horas, con la presencia de la Biblioteca Móvil y diversas propuestas educativas.

El 28 de abril, las actividades se trasladarán al Barrio Carretera La Cruz, de 10 a 15 horas, con estaciones de lectura y propuestas recreativas.

El 29 de abril, el encuentro será en el Barrio Centenario, en la plaza ubicada en Tte. Ibáñez y Nogoyá, de 15 a 17 horas.

Finalmente, el 30 de abril, el cierre de la Semana de la Lectura se realizará en el Barrio Constitución, en la plaza de 2 de Abril y Dr. Sauré, de 10 a 15 horas.