Concordia celebró el 213° aniversario del Himno Nacional Argentino con un particular

En la mañana de este lunes, la ciudad de Concordia rindió homenaje a uno de sus símbolos más sagrados: el Himno Nacional Argentino. Al cumplirse 213 años de su creación, el Paseo del Bicentenario fue el escenario de un acto conmemorativo que reunió a la comunidad civil, educativa y militar.

La ceremonia fue presidida por el intendente Francisco Azcué, quien estuvo acompañado por su gabinete, concejales y representantes de diversas instituciones. La entonación de la canción patria estuvo a cargo de la Banda del Regimiento de Caballería Tanques 6 “Blandengues”, dirigida por el Teniente Primero Carlos Guillén, quien además ofreció una reseña histórica sobre la obra de Vicente López y Planes y Blas Parera.

El mensaje del Intendente: Respeto y vocación patriótica

Durante el acto, el intendente Azcué subrayó la importancia de mantener vivos los valores nacionales en las nuevas generaciones. “El himno es uno de los símbolos patrios más importantes que tenemos. Nos parece fundamental homenajearlo para sembrar en los jóvenes respeto y vocación patriótica”, expresó.

Asimismo, destacó que este tipo de encuentros son una contribución para la ciudadanía: “Me interesa que los jóvenes entiendan que todos podemos cargar con ese espíritu patriótico que es tan necesario, como también la vocación de servicio y la consigna de estar dispuesto a dar todo por nuestra patria; eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante”.

Protagonismo educativo y presencias

El acto contó con una destacada participación de delegaciones escolares, entre ellas las escuelas primarias Nº 57 “Belgrano”, Nº 44 “Mariano Moreno”, Nº 42 “General Belgrano”, Nº 18 “El Aconcagua” y Nº 15 “Sarmiento”. También estuvieron presentes las escuelas secundarias Nº 1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós” y Nº 16 “Gerardo Victorín”.

Acompañaron la jornada los secretarios de la gestión municipal: Pablo Ferreyra (Gabinete y Hacienda), Luciano Dell’Olio (Gobierno), Fernando Esquibel (Obras Públicas), Sebastián Arístide (Desarrollo Productivo), Diego Sauré (Salud) y Carlos Gatto (Desarrollo Humano).

También formaron parte de la conmemoración funcionarios del municipio de La Criolla, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Excombatientes de Malvinas, la Asociación Sanmartiniana y las Damas Patricias, entre otras entidades intermedias que dieron marco a este nuevo aniversario del nacimiento de nuestra identidad musical.