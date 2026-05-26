Concordia celebró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con un multitudinario desfile cívico-militar

El despliegue contó con la participación activa de delegaciones escolares de distintos establecimientos educativos, organizaciones civiles, instituciones intermedias, agrupaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas, diferentes áreas del Municipio y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Un llamado al compromiso colectivo y a planificar el futuro

Durante el transcurso de las celebraciones, el intendente Francisco Azcué brindó un discurso con una fuerte carga reflexiva, donde vinculó la gesta de 1810 con los desafíos actuales que enfrenta la comunidad concordiense. El mandatario destacó que los hombres de Mayo “eligieron construir” e instó a los ciudadanos a involucrarse en las transformaciones locales.

“Cuando hablamos de Patria, esta tiene el rostro de esa mamá que trabaja para que sus hijos estudien, del docente que abre caminos a través del conocimiento, del comerciante que abre su local cada mañana, del trabajador que cumple con su tarea, del emprendedor que apuesta por crecer y del joven que sueña con un futuro mejor sin tener que irse de su ciudad. La patria tiene el rostro de quienes todos los días hacen algo por los demás”, enfatizó Azcué.

En esa misma línea, el jefe comunal remarcó que la ciudad representa una construcción colectiva de generaciones enteras, por lo que gobernar exige mirar más allá del corto plazo: “Gobernar no es administrar el presente solamente, gobernar es preparar el futuro. Es pensar qué ciudad queremos dentro de 10, 20 o 30 años. Es imaginar la Concordia del bicentenario y preguntarnos qué queremos que digan de nosotros quienes vivan en ese entonces”.

Valores institucionales de cara al Bicentenario de la ciudad

Azcué sostuvo que el crecimiento de la localidad depende del grado de compromiso de cada vecino y de la honestidad con la que se trabaja día a día dentro de las instituciones. Para ello, invitó a recuperar los principios fundamentales de la gesta revolucionaria: responsabilidad, esfuerzo, solidaridad, respeto y vocación de servicio.

Finalmente, el intendente concluyó con una convocatoria a la confianza mutua de cara a los próximos años: “Este 25 de Mayo nos convoca a recuperar el orgullo de ser concordienses y a entender que tenemos enormes oportunidades. Debemos asumir el compromiso de que, cuando llegue el Bicentenario de nuestra ciudad, podamos mirar hacia atrás y decir que estuvimos a la altura de nuestra responsabilidad histórica, dejando una Concordia mejor para quienes vendrán”.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas