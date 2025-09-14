Concordia celebró el día de la ancianidad

El encuentro tuvo como objetivo honrar y reconocer la trayectoria de los adultos mayores, destacando su importancia en la comunidad y promoviendo un ámbito de encuentro, recreación y calidez. Durante la jornada se realizaron diversas actividades recreativas e interactivas, que contribuyeron a generar un clima festivo y de fraternidad.

Gabriel Enguelberg, subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, destacó: “Este día nos invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan nuestros adultos mayores en la sociedad. No se trata solo de reconocer su historia, sino también de acompañarlos en el presente, generando políticas públicas y espacios de encuentro que los hagan sentir parte activa de la comunidad.”

Por su parte, Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, expresó: “El Día de la Ancianidad nos recuerda la importancia de cuidar y valorar a nuestros mayores, quienes han dejado una huella profunda en nuestra sociedad. Esta celebración es un momento para acompañarlos, compartir y reconocer su trayectoria de vida.”

La organización se llevó a cabo en conjunto con la coordinación del Hogar de Ancianos Juana Sarriegui de Isthilart y la dirección de la Casa de los Abuelos Nuestra Señora de Lourdes. También estuvieron presentes Andrea Chirino, coordinadora del Hogar de Ancianos, Margarita Cámara, directora de la Casa de los Abuelos, y Ricardo Lagraña, jefe del Departamento de Deporte Social.

Bajo el lema “Seguimos en camino, no me sueltes la mano”, Concordia celebró a quienes han contribuido con su historia y esfuerzo al crecimiento de la ciudad, en una jornada de reconocimiento, alegría y encuentro comunitario.