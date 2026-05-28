Concordia celebró el Día de los Jardines de Infantes con una jornada de arte, música y juego

En el marco de la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia llevó adelante una colorida propuesta recreativa destinada a la comunidad educativa del nivel inicial de la ciudad.

La fecha, que en Argentina se evoca cada 28 de mayo, rinde un especial homenaje a la célebre educadora Rosario Vera Peñaloza, pionera de la modalidad en el país. El festejo central se consolidó como un espacio significativo de encuentro, celebración y fortalecimiento de las infancias, donde la música y el juego fueron los grandes protagonistas.

«La Valija en Canciones»: arte y participación activa

La actividad principal consistió en la puesta en escena de la obra de teatro infantil “La Valija en Canciones”, una propuesta artística pensada minuciosamente para promover la expresión, el disfrute y el encuentro a través de la música y dinámicas lúdicas que requirieron la participación activa de los más pequeños.

El secretario de Desarrollo Humano de la municipalidad, Carlos Gatto, acompañó el evento y remarcó el valor del trabajo pedagógico diario.

“Desde la Municipalidad acompañamos a los infantes en su día y valoramos profundamente el trabajo que desarrollan los docentes a diario en esta etapa tan importante para el desarrollo cognitivo y social de nuestros chicos”, expresó el funcionario.

La celebración tuvo como anfitriona a la Escuela N° 71 “Independencia”. Su directora, Clarisa Toledo, manifestó su orgullo por abrir las puertas del establecimiento a otras comunidades educativas de la zona: “Es una ocasión muy importante ya que el jardín es el primer paso hacia la escuela primaria. Aquí contamos con seis salas de nivel inicial, divididas en salitas de 4 y 5 años. Nos alegró mucho recibir la visita de comunidades aledañas”.

Asimismo, Verónica, una de las maestras jardineras de la institución, compartió su alegría tras la jornada compartida y recordó el sentido de la fecha: “Cada 28 de mayo se celebra en nuestro país este día en honor a Rosario Vera Peñaloza, quien fue una de las primeras docentes de nivel inicial en nuestra patria. Estamos muy agradecidas de poder disfrutar nuestro día de esta manera”.

El encuentro se destacó por un fuerte marco de presencias, reuniendo a niños y docentes pertenecientes a diversos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y escuelas públicas de la ciudad:

JMI «Miguitas de Amor» (CDI)

JMI «Semillitas» (CDI)

JMI «Payasito Pelusitas» (CDI)

UENI N° 68 (Unidad Educativa de Nivel Inicial)

Nivel Inicial de la Escuela N° 3 “Domingo Faustino Sarmiento”

Nivel Inicial de la Escuela N° 76 “Teresa de Calcuta”

Nivel Inicial de la Escuela N° 70 “Eva Duarte”

Nivel Inicial de la Escuela N° 71 “Independencia”

Desde la Subsecretaría de Educación y Cultura remarcaron a 7Paginas, que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de la gestión local con el acompañamiento a las trayectorias escolares desde la primera infancia, promoviendo experiencias culturales que apunten al desarrollo integral de los niños concordienses.