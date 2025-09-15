Concordia celebró la 2° fiesta del canasto y artesanías tradicionales

En la oportunidad se entregaron certificados a los artesanos participantes, tanto locales como de otras provincias, destacando el valor de su labor en la preservación y transmisión de oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural del Litoral.

El Subsecretario de Educación y Cultura, Prof. Carlos Gatto, destacó: “Esta Fiesta del Canasto no sólo visibiliza el trabajo de nuestros artesanos, sino que también reafirma el compromiso de esta gestión con la cultura como herramienta de identidad y desarrollo. Concordia se enriquece con cada canasto, con cada tejido y con cada obra que nace de las manos de quienes mantienen vivas estas técnicas ancestrales. Es un orgullo poder acompañarlos y reconocerlos en este espacio que ya se consolida en el calendario cultural de la ciudad”.

El cierre artístico estuvo a cargo de Bautista Giménez y su conjunto, y del Coro de Cámara Municipal, bajo la dirección de Juan Pacazzocchi y la técnica vocal del Prof. Mariano Sequeira, quienes interpretaron obras del cancionero popular y música del Litoral, generando un clima de celebración y emoción que coronó la jornada.

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, agradece a todos los que formaron parte de esta 2° edición, una verdadera fiesta de la identidad y la tradición.